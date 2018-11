USA: Polacy przejechali 7 tys. km, aby pomóc zwierzętom

Jak informuje portal ktvu.com kuzyni z Polski przejechali 7 tysięcy kilometrów, aby pomóc zwierzętom poszkodowanym w kalifornijskich pożarach. Ich historię opisują amerykańskie media.

W pożarach w Kalifornii zginęło już 88 osób, a niemal 500 nadal uznaje się za zaginione. Jest także wielu rannych. Poszkodowanych zostały również tysiące zwierząt, które poszukują żywności i schronienia. Jak podaje portal ktvu.com, na pomoc ruszyła im dwójka kuzynów z Polski - Danny i Arek Zachara.

Czytaj także: Kalifornia płonie jak nigdy

Poniżej dalsza część artykułu

Polacy przyjechali do Kalifornii z oddalonego o ponad 3 tysiące kilometrów Chicago, gdzie mieszkają.

Mężczyźni chcieli osobiście dopilnować, aby przesyłka z żywnością i sianem dla zwierząt dotarła do miejsca docelowego. Gdy kuzyni dowiedzieli się o poszkodowanych zwierzętach, zaczęli organizować pomoc. Ich długa podróż doceniona została przez Amerykanów, którzy dziękowali im za pomoc na Facebooku. „Chcielibyśmy, aby Danny i Arek bezpiecznie wrócili do Chicago w stanie Illinois” - czytamy w jednym z wpisów w mediach społecznościowych i dodano słowo „Dziekuje”.

Danny Zachara powiedział, że to nie koniec ich pomocy i zaznaczył, że wraz z kuzynem mają nadzieję, że uda im się pojechać do Kalifornii jeszcze co najmniej jeden raz. - Nie robimy tego, by być sławnymi lub popularnymi - powiedział. - Wiemy, że jest to potrzebne - dodał.