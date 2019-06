Odnaleziono kolejną ofiarę zatonięcia statku na Dunaju. 21 km od Budapesztu

Węgierska policja poinformowała o odnalezieniu kolejnej ofiary zatonięcia łodzi wycieczkowej w Budapeszcie, do którego doszło 29 maja. Liczba ofiar śmiertelnych kolizji w inną jednostką wzrosła do 20, przy czym 8 osób wciąż nie znaleziono.

Ciało kobiety zostało „wyciągnięte z Dunaju w pobliżu miasta Százhalombatta” w sobotę, około 21 kilometrów na południe od Budapesztu - podała policja w wydanym komunikacie. Kobieta została zidentyfikowana jako jedna z Koreanek, które brały udział w wycieczce po rzece w Budapeszcie.

Łódź wycieczkowa Hableány (Syrenka) przewoziła głównie południowokoreańskich turystów, gdy zatonęła w zaledwie kilka sekund, po zderzeniu z większym statkiem Viking Sigyn na ruchliwym odcinku Dunaju 29 maja.

„Władze kontynuują poszukiwania siedmiu zaginionych pasażerów z Korei Południowej i węgierskiego kapitana łodzi na całym południowym odcinku Dunaju” - poinformowała policja. Wiadomo, że tylko siedem osób przeżyło wypadek. Nurkowie jednak nie byli w stanie wejść do zatopionej łodzi, ze względu na silny prąd w rzece i wysoką wodę po tygodniach deszczu.

W tym tygodniu do Budapesztu przybyła barka z dźwigiem na tyle silnym, by móc podnieść podnieść Syrenkę. Eksperci jednak uważają, że próba wyciągnięcia statku może być podjęta najwcześniej we wtorek.

W sobotę władze serbskie poinformowały, że włączyły się do działań poszukiwawczych i wysłały pięć statków ratowniczych i 30 nurków policyjnych, którzy mają przeszukać serbski odcinek Dunaju.

64-letni Ukrainiec Jurij C., kapitan statku Viking Sigyn, został aresztowany po katastrofie pod zarzutem stworzenia „zagrożenia w transporcie wodnym, które spowodowało liczne zgony”.