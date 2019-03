Katastrofa samolotu na Florydzie. Rozbił się o budynek

Rozbity samolot to jednosilnikowy Piper PA-25, który zwykle mieści tylko jedną osobę - informuje Federal Aviation Administration (FAA).

Pilot, którego tożsamości amerykańskie media nie podają, był według urzędników jedyną osobą na pokładzie.

Samolot uderzył w mieszkania pomiędzy 16. i 17. piętrem, po czym spadł do basenu, znajdującego się poniżej - poinformowali strażacy z Fort Lauderdale. - Wyglądało na to, że stracił moc i wpadł prosto na budynek - powiedział Thomas Carpenter w ABC News.

