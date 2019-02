Przerwanie tamy w Brazylii. Telewizja publikuje nagranie

Nagranie, uzyskane przez stację telewizyjną Bandeirantes, pokazuje moment, w którym lawina szlamu i błota pochłania firmową stołówkę i sąsiadujące budynki w Brumadinho, po przerwaniu tamy w kopalni rudy żelaza.

W sprawie zdarzenia, które doprowadziło do śmierci lub zaginięcia ponad 300 osób, prowadzone jest śledztwo. To drugi już incydent, do którego dochodzi w kopalni światowego giganta Vale S.A. w ciągu trzech lat.

W ramach śledztwa aresztowano już pięć osób. Brazylijscy prokuratorzy poinformowali, że trzech z nich to pracownicy Vale S.A.

Urzędnik państwowy powiedział agencji Reuters, że wszystkie dowody wskazują, iż pęknięcie tamy zostało spowodowane przez upłynnienie - zjawisko przekształcenia się sypkiego materiału, takiego jak piasek, w materię przypominającą ciecz. Wywoływane jest ono pod wpływem nagłego, silnego impulsu.

Vale S.A. informuje, że przyczyna wciąż jest badana, ale narzędzia służące do pomiaru ciśnienia w tamie nie wykryły żadnych problemów.

Ponieważ nadzieje na znalezienie kogokolwiek żywego maleją, władze powoli zwracają się w kierunku kwestii poradzenia sobie z 12 milionami metrów sześciennych błota i szlamu, które zostało uwolnione.

Baskut Tuncak, specjalny sprawozdawca ONZ ds. substancji niebezpiecznych i odpadów, wezwał do zbadania toksyczności uwolnionej masy i wezwał rząd Brazylii do podjęcia natychmiastowych środków ostrożności.