Sztokholm: Samolot uderzył w budynek lotniska

Samolot pasażerski obsługiwany przez Air India zahaczył w środę o jeden z budynków na lotnisku Arlanda.

Końcówka lewego skrzydła samolotu trafiła w jeden z budynków, około 50 metrów od Terminalu 5 - poinformowała policja ze stolicy Szwecji w krótkim komunikacie prasowym.

28 november 17.45, Varningslarm/haveri, Sigtuna Ett passagerarflygplan krockade med sin vänstra vingspets i en byggnad 50 meter fran Terminal 5 pa Arlanda. https://t.co/UFGT6a9ktL — Polisen Stockholm (@polisen_sthlm) 28 listopada 2018

Boeing indyjskich linii lotniczych przybył do Sztokholmu z New Delhi ze 179 pasażerami na pokładzie. Według policji nikt nie odniósł obrażeń, a pasażerowie mogli zejść na ziemię przez ruchomą klatkę schodową, następnie pieszo pokonali krótki odcinek do terminalu.

Wypadek miał miejsce tuż przed godz. 18.00 lokalnego czasu, kiedy samolot zmierzał do wyznaczonej bramki.

Rzecznik prasowy Swedavii, która obsługuje kilka portów lotniczych w Szwecji, w tym lotnisko Arlanda, powiedział, że przyczyna wypadku nie jest na razie ustalona. Incydent nie wpłynął na ruch na lotnisku.

Jednak na wideo, opublikowanym na portalu dziennika "Aftonbladet", można zobaczyć, że koniec skrzydła Boeinga mocno utknął w ścianie budynku.

Flygplan kört in i byggnad pa Arlanda https://t.co/Eo7xtiIeOh — Pär Embretsen Almer (@ParAlmer) 28 listopada 2018

Jeden ze świadków powiedział gazecie, że incydent spowodował "kompletny chaos".