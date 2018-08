Ramstein: 30. rocznica katastrofy podczas pokazu lotniczego. Zginęło 70 osób, rannych około tysiąca

Ocaleni i rodziny zabitych w katastrofie podczas pokazu lotniczego w 1988 roku w amerykańskiej bazie lotniczej w Ramstein upamiętniają we wtorek 30. rocznicę tragedii.

Na wtorek zaplanowana została uroczystość religijna, w czasie której wspominane będzie 70 osób, które zginęły, gdy trzy włoskie samoloty kaskaderskie Aermacchi MB-339 włoskiej grupy Frecce Tricolori zderzyły się w powietrzu 28 sierpnia 1988 roku.

Trzy samoloty (z dziesięciu, biorących udział w pokazie) wykonywały akrobację "przebite serce". Rozbiły się o siebie nad pasem startowym, w wyniku czego jedna z maszyn uderzył w tłum widzów, w efekcie czego rannych zostało ponad tysiąc osób. Setki widzów doznały poważnych oparzeń.

Drugi z rozbitych samolotów zahaczył o śmigłowiec Black Hawk, raniąc pilota kapitana Kima Stradersa, który zmarł tydzień później. Trzeci samolot rozpadł się w powietrzu, a jego części zostały rozrzucone na dużym obszarze pasa startowego.

Pokaz obserwował ok. 300-tysięczny tłum. Był to wówczas najtragiczniejszy w historii wypadek w czasie pokazów lotniczych (do czasu katastrofy we Lwowie w 2002 roku, gdzie po rozbiciu Suchoja Su-27 zginęło 77 osób).

W czasie obchodów 30-rocznicy tragedii w Ramstein, krewni ofiar i ci, którzy przeżyli katastrofę, będą mogli odwiedzić normalnie niedostępną bazę lotniczą.