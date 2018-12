Które środki z PFRON przejdą na kolejny rok

Tylko kilka dni zostało na spożytkowanie kwot pozostałych na koncie funduszu rehabilitacji. Potem część z nich trzeba zwrócić na konto PFRON. Ale dotyczy to tylko kwot uzyskanych do 31 grudnia 2017 r.

Do 20 stycznia 2019 r. powinniśmy zwrócić do PFRON środki z 2017 r. niewykorzystane na 31 grudnia 2018 r. Czy chodzi o te znajdujące się na rachunku bankowym na 31 grudnia 2017 r. (bo nie było w 2018 r. wydatków), czy te zaksięgowane na koncie księgowym 856 w 2017 r., a przekazane na rachunek za grudzień 2017 r. w styczniu 2018 r.? – pyta czytelniczka.

Do 21 stycznia 2019 r. (20 stycznia wypada bowiem w niedzielę) do PFRON prowadzący zakład pracy chronionej (a także byli pracodawcy mający uchylony już status, ale z prawem do zachowania zfron), powinni dodatkowo w poz. 18 na DEK-II-a za grudzień 2018 r. wpisać kwotę niewykorzystanych środków z PIT-4 i podatku od nieruchomości oraz innych opłat uzyskanych w 2017 r., a niewykorzystanych do 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z art. 33 ust. 4c ustawy o rehabilitacji, „uzyskane w danym roku kalendarzowym środki funduszu rehabilitacji pochodzące ze zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1, oraz kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, które nie zostały wykorzystane w terminie do dnia 31 grudnia następnego roku, podlegają wpłacie do Funduszu".

Jeśli pensje za grudzień 2017 r. pracodawca wypłacił do 10 stycznia 2018 r., to zwolnienie z PIT-4 od wynagrodzeń za grudzień 2017 r. powinien przekazać na zfron w ciągu 7 dni od daty wypłaty – a więc już w styczniu 2018 r. Ponieważ w takim przypadku pracodawca uzyskał zaliczkę z PIT-4 za grudzień 2017 r. już w 2018 r., może tę kwotę wydatkować do 31 grudnia 2019 r.

Taka sytuacja może mieć miejsce nawet wtedy, gdy firma za grudzień 2017 r. wypłaciła wynagrodzenie do końca grudnia 2017 r., ale zwolnienie z PIT-4 przekazała na zfron np. 5 stycznia 2018 r. Do PFRON należy bowiem zwrócić tylko te kwoty z wymienionych tytułów, które pracodawca uzyskał w danym roku kalendarzowym, a nie wykorzystał ich w terminie do 31 grudnia następnego roku.

Zwrotowi podlegają przy tym wszystkie kwoty:

- które pozostały na koncie zfron – tj. na tzw. dużym zfron,

- pomocy indywidualnej i Indywidualnych Programów Rehabilitacji (IPR) – oczywiście tylko te pochodzące ze zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1, oraz

- kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jeżeli pracodawca ma na koncie jeszcze np. tzw. nadwyżkę SOD z przeznaczeniem tylko na IPR-y, lub środki uzyskane ze sprzedaży środków trwałych, darowizny, odsetki – tych środków nie zwraca do PFRON. ?

—Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych