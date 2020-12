Koronawirus: dla dawców osocza dzień wolny od pracy

Pracownik oddający krew ma prawo do zwolnienia od pracy na czas niezbędny do jej pobrania. Wydaje się, że takie uprawnienie przysługuje również ozdrowieńcom po COVID-19, którzy chcą oddać osocze.

- Kilku naszych pracowników przeszło zakażenie SARS-coV-2 i chcieliby oddać osocze. Jako pracodawca nie jestem zainteresowany tym, żeby im udzielić zwolnienia z pracy, oni z kolei nie chcą w tym celu brać urlopu. Skoro pobieranie osocza odbywa się poprzez pobieranie krwi, a krew to tkanka, to czy można tu podciągnąć nieobecność na jego oddanie pod art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy zasiłkowej – że jest to niezdolność do pracy w związku z poddaniem się badaniom lekarskim dla dawców tkanek? Za taki dzień pracownik otrzymałby wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek. – pyta czytelnik.

Nie. W grę mogą w tym przypadku wchodzić wyłącznie przepisy o zwolnieniu z pracy dla krwiodawców.

Po pierwsze osocze nie jest tkanką, ponieważ nie składa się z komórek. Definicję tkanki zawiera ustawa z 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 2134). Ta zaś mówi, że tkanką jest element składowy organi...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata już w sprzedaży, poznaj pakiet korzyści! Dostęp do najważniejszych treści z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ