Premia, rozszerzony pakiet opieki medycznej, elastyczny czas pracy, a także możliwość współpracy przy ciekawych projektach – to najczęściej wymieniane oczekiwania względem pracodawcy według Raportu płacowego 2018. Coraz więcej kandydatów w procesie rekrutacji bierze jednak pod uwagę nie tylko benefity oferowane przez firmę, ale także wygląd jej siedziby. Jak powinna wyglądać i jakie powinna spełniać funkcje?

Oczekiwania pracowników względem przestrzeni biurowej stale rosną. Wiedzą, jak powinny wyglądać nowoczesne biura i w takich przestrzeniach chcą pracować. Rośnie także ich świadomość w kwestii wpływu przestrzeni na jakość i wydajność ich pracy.

Nowoczesne miejsce pracy, w którym uwzględnione są potrzeby jej użytkowników, ma szansę stać się przewagą konkurencyjną przedsiębiorstwa. Wpłynie także na efektywne funkcjonowanie całej organizacji.

Nie tylko benefity

Przed pracodawcami stawiane są coraz wyższe wymagania. Coraz trudniej jest pozyskać i zatrzymać w firmie wartościowych pracowników.

Okazuje się, że samo zapewnienie atrakcyjnych benefitów, które zaraz po wynagrodzeniu są czynnikiem wpływającym na wybór pracodawcy oraz narzędziem w procesie budowania lojalności wobec firmy i zmniejszaniu rotacji pracowników, już nie wystarczy. Jak pokazują raporty, nie tylko wyższa płaca i benefity podnoszą zadowolenie pracowników. Decyzyjność w kwestii aranżacji przestrzeni biurowej, zgodnie z wynikami badań firmy Hensler, może podnieść odsetek osób zadowolonych z pracy nawet o 10 proc.

Świadomi pracodawcy podczas tworzenia przestrzeni pracy powinni słuchać swoich pracowników, bo to oni najlepiej wiedzą, co jest potrzebne do realizacji ich codziennych obowiązków. Poznanie sposobu funkcjonowania poszczególnych zespołów i działów pozwoli stworzyć przestrzenie, w których pracownicy chętnie przebywają, ponieważ wspierają one ich pracę. Firma zyskuje dzięki temu wizerunek otwartej na zdanie zespołu, dbającej o jego potrzeby i wymagania.

Innowacyjność i nowoczesność na każdym polu

Miejsce stworzone z myślą o potrzebach nowoczesnej organizacji charakteryzuje się indywidualnym podejściem do procesu aranżacji. Odpowiadanie na potrzeby zatrudnionych niesie za sobą ogromne korzyści – nie tylko personalne, lecz także finansowe. Dzięki otwartości na innowacje, pracodawcy mają większe szanse na pozyskanie i zatrzymanie utalentowanych specjalistów w strukturze swojej organizacji. Biuro, które pomaga, a nie przeszkadza, sprawi, że codzienne doświadczenia jego użytkowników będą pozytywne.

Dobrze dać pracownikom możliwość wyboru najwygodniejszego miejsca do zrealizowania konkretnego zadania, a także pamiętać o strefach przeznaczonych do relaksu. Ważne są także pomieszczenia socjalne, które uwzględniają możliwość wspólnego spożywania posiłków, nieformalnej konwersacji czy krótkiej rozrywki, która pozwoli na chwilowe oderwanie się od obowiązków i oczyszczenie umysłu. Takie miejsca przyczynią się także do integracji pracowników oraz przeciwdziałają wypaleniu zawodowemu.

Elastyczność przyciąga najlepszych

Pracodawcy powinni słuchać i obserwować pracowników. Tylko kompleksowe spojrzenie na firmę pozwoli stworzyć przestrzenie, w których zespół chętnie przebywa.Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań do przestrzeni biurowej podnosi prestiż nie tylko samego biura, ale i firmy, która w niej pracuje. Inwestowanie w siedzibę firmy może przyczynić się do osiągania lepszych efektów pracy i wyników przez pracowników.

Dzięki nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni biurowej pracownicy zyskają lepsze samopoczucie, większą motywację i chęć do pracy. Przestrzenie powinny wspierać pracę – pobudzać kreatywność i napędzać do działania. Na drodze do sukcesu firmy to jedne z ważniejszych kwestii. Odpowiednio zaaranżowana przestrzeń wspiera pracowników w kreowaniu nowych pomysłów i realizowaniu zadań, dlatego o biurze warto myśleć jak o inwestycji. ?

—Tomasz Sierakowski, Prezes firmy ESPES