Nowe prawo 2019: dofinansowanie z PFRON a pomyłka w składkach ZUS

Od stycznia 2019 r. zaniżenie wpłaty składek na ZUS nie będzie oznaczało automatycznie obowiązku zwrotu wsparcia, jakie pracodawca otrzymał z PFRON. Nie ma jednak pewności, o ile będzie się można pomylić.

Powodem są zarówno nieprecyzyjne przepisy, jak i stanowisko opublikowane na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 grudnia 2018 r. Fundusz wyjaśnia w nim, jak rozumieć zmianę przepisów, która ma ułatwić życie pracodawcom.

Terminowość z odstępstwem

Chodzi o zmianę wprowadzoną art. 23 ustawy z 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (DzU poz. 2192). Dodaje on do ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 511 ze zm.) nowy art. 26a ust. 1a2. Przepis ten przewiduje, że pracodawca nie straci prawa do miesięcznego dofinansowania na pracowników niepełnosprawnych, jeśli ureguluje koszty płacy z więcej niż 14-dniowym uchybieniem terminów, ale niedopłata nie przekroczy 2 proc. „składek należnych za dany miesiąc".

Kłopot z definicją

I tu zaczyna się wątpliwość dotycząca pojęcia „składek należnych za dany miesiąc". Dopuszczając niewielkie, maksymalnie 14-dniowe, uchybienie terminom, ustawodawca odnosi się bowiem do kosztów płacy. Te obejmują – zgodnie z art. 2 ust. 4a ustawy o rehabilitacji (...) – wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia, a także obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Treść nowododanego ust. 1a2 do art. 26a brzmi natomiast następująco: „Kwota miesięcznych należnych składek, o których mowa w art. 2 pkt 4a, opłaconych z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1a1 pkt 3, nie może przekroczyć wysokości 2 proc. składek należnych za dany miesiąc". Odnosi się zatem wyłącznie do składek, ale bez bliższego wskazania, o jakie składki chodzi – czy tylko te finansowane przez pracodawcę jedynie od pensji niepełnosprawnych, czy może o składki płacone za wszystkich ubezpieczonych.

Mętne wyjaśnienia

Nie pomaga tu treść informacji, jaką na swojej stronie opublikował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych >patrz ramka.

W tych wyjaśnieniach PFRON raz odnosi się do „należnych od pracodawcy, miesięcznych składek", a następnie do „faktycznie należnych składek za dany okres sprawozdawczy". Zwróciła na to uwagę Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, która – posiłkując się przykładami – wskazała, że można to rozumieć na dwa sposoby.

Po pierwsze można uznać, że licząc te 2 proc., należy uwzględnić tylko składki odprowadzane od wynagrodzenia przez pracodawcę, tj. składki:

- emerytalną 9,76 proc.,

- rentową 6,5 proc.,

- wypadkową – różną dla poszczególnych płatników,

- Fundusz Pracy – 2,45 proc.,

- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10 proc.

i to tylko liczonych od pensji pracowników niepełnosprawnych.

Przykład:

Pracodawca od wynagrodzeń za grudzień 2018 r. wypłaconych do 10 stycznia 2019 r. do 15 lutego 2019 r. powinien wpłacić do ZUS łącznie 100 tys. wszystkich składek od wszystkich pracowników i dwóch zleceniobiorców. Składki po stronie pracodawcy od pensji za grudzień wyniosły łącznie 60 tys. zł. Pracodawca wpłaci 24 lutego 2019 r. tylko kwotę 98 800 zł, a pozostałe 1200 zł dopiero 5 marca 2019 r. (czyli po terminie 14 dni). Kwota 1200 zł nie przekracza 2 proc. należnych od pracodawcy, miesięcznych składek.

Przyjmując jednak, że chodzi o faktycznie należne składki za dany okres sprawozdawczy, obliczenia mogą wyglądać inaczej. Może bowiem chodzić o wszystkie opłacone składki ZUS od pracownika i pracodawcy za dany miesiąc – zarówno pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych i pozostałych osób, np. zleceniobiorców.

Przykład

Pracodawca od wynagrodzeń za grudzień 2018 r. wypłaconych do 10 stycznia 2019 r. do 15 lutego 2019 r. powinien wpłacić do ZUS łącznie 100 tys. zł wszystkich składek. Wpłacił 25 lutego 2019 r. kwotę 98 000 tys., a pozostałe 2000 zł dopiero 4 marca 2019 r. (czyli po terminie 14 dni). 2000 zł nie przekracza 2 proc. faktycznie należnych składek za ten okres sprawozdawczy.

Z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia OBPON zwróciła się do PFRON. Do dnia publikacji artykułu nie uzyskała odpowiedzi.

Stanowisko PFRON w sprawie zmian

Terminowość kosztów płacy – zmiana od 1 stycznia 2019 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych1 stanowi, że miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez pracodawców postulatom, dotyczącym stosunkowo małych kwot wpłat do ZUS dokonanych po terminie, o którym mowa w art. 26a ust. 1a1 pkt 3, rygor wynikający z powyższego przepisu został złagodzony ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych2 poprzez dodanie w ustawie o rehabilitacji (...) art. 26a ust. 1a2, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie ze wskazaną powyżej zmianą ustawy o rehabilitacji (...) składki do ZUS będą mogły być odprowadzone po terminie wskazanym w aktualnie obowiązującym art. 26a ust. 1a1 pkt 3, jeśli kwoty opłacone po tym terminie nie przekroczą 2 proc. należnych od pracodawcy, miesięcznych składek.

Oznacza to, że pracodawca będzie mógł dopłacić należne składki ZUS z uchybieniem terminu przekraczającym 14 dni, pod warunkiem że ta dopłata obejmie nie więcej niż 2 proc. faktycznie należnych składek za dany okres sprawozdawczy.

Regulacja ta będzie miała zastosowanie także do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r., które będą dotyczyły wniosków złożonych za okresy od kiedy obowiązuje art. 26a ust. 1a1 pkt 3 tj. za okresy począwszy od 12/2012 r.

1 DzU z 2018 r., poz. 511, ze zm.

2 DzU z 2018 r., poz. 2192 -

Edyta Sieradzka Wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Z literalnego brzmienia przepisu wynika, że 2 proc. składek należnych za dany miesiąc należy ustalić od pełnej kwoty składek opłacanych przez pracodawcę. Jednak PFRON w komunikacie z 4 grudnia 2018 r. wyjaśnił, że: „(...) składki do ZUS będą mogły być odprowadzone po terminie wskazanym w aktualnie obowiązującym art. 26a ust. 1a pkt 3, jeśli kwoty opłacone po tym terminie nie przekroczą 2 proc. należnych od pracodawcy, miesięcznych składek. Oznacza to, że pracodawca będzie mógł dopłacić należne składki ZUS z uchybieniem terminu przekraczającym 14 dni, pod warunkiem że ta dopłata obejmie nie więcej niż 2 proc. faktycznie należnych składek za dany okres sprawozdawczy. (...)". Z pierwszego cytowanego wyżej zdania wynika, iż chodzi o 2 proc. składek należnych od pracodawcy, a z drugiego można wnioskować, że chodzi o składki należne ogółem, tj. od pracodawcy i pracownika. W związku z powyższym nasza Organizacja wystąpiła z pilnym pytaniem do PFRON, jak ustalić kwotę w wysokości 2 proc. składek należnych za dany miesiąc. Na tę zmianę czekają bowiem obecnie pracodawcy, którzy liczą, że po 1 stycznia 2019 r. prowadzone w tym zakresie postępowania w PFRON zostaną im umorzone. Dobrze, że PFRON w tym komunikacie podkreślił i wskazał, iż zmiana art. 26a będzie miała zastosowanie także do postępowań wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2019 r., które będą dotyczyły wniosków złożonych za okresy, od kiedy obowiązuje art. 26a ust. 1a1 pkt 3, tj. za okresy począwszy od grudnia 2012 r.