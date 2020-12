Czy badanie na COVID-19 narusza przepisy RODO?

W ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgoda pracownika nie upoważnia pracodawcy do organizowania testów dla personelu i nie może stanowić podstawy do przetwarzania danych o ich wynikach.

Sytuacja związana z rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wymusiła nie tylko bieżące monitorowanie sytuacji epidemicznej, z czym wiązało się wprowadzenie licznych obostrzeń i rozwiązań zmierzających z jednej strony do wyizolowania jednostek zakażonych, zaś z drugiej – zminimalizowania ryzyka rozwoju epidemii w Polsce. Istotna jest również działalność polskiego ustawodawcy, który starał się wprowadzać rozwiązania odpowiadające aktualnym oczekiwaniom i potrzebom. Niestety, poza uprawnieniem pracodawcy do polecenia pracownikowi wykonywania przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania (tzw. pracy zdalnej), jak i innymi regulacjami dotyczącymi wprost organizacji pracy w czasie epidemii, de facto pracodawca nie został wyposażony w dodatkowe możliwości wprowadzania rozwiązań legitymujących go np. do polecenia pracownikowi wykonania testu na COVID-19 wybranego rodzaju.

