Czy można odmówić włączenia kamerki podczas wideokonferencji?

- Czy pracownik podczas pracy zdalnej może odmówić włączenia kamery podczas udziału w wideo rozmowach z innymi współpracownikami, tłumacząc się dyskomfortem w trakcie tego rodzaju komunikacji?

Co do zasady pracownikowi wykonującemu pracę zdalną nie przysługuje możliwość odmowy włączenia kamery podczas wideokonferencji z powodu poczucia dyskomfortu, w szczególności, gdy po stronie pracodawcy istnieje konkretny i uzasadniony powód żądania włączenia kamery.

Warunkiem skierowania do pracy zdalnej jest posiadanie przez pracownika m.in. umiejętności i możliwości technicznych oraz lokalowych do wykonywania takiej pracy. Jeżeli któryś z wymienionych elementów nie występuje, pracownik powinien poinformować o tym pracodawcę, a ten ma obowiązek zapewnić pracownikowi możliwość pracy w innym miejscu. W przypadku braku powyższej informacji należy przyjąć, że warunki zostały spełnione. Pracodawca udostępniając pracownikowi komputer wyposażony w kamerkę i program do odbywania wideokonferencji ma podstawy zakładać, że pracownik będzie w pełni korzystał z zapewnionych możliwości.

