Fundusz rehabilitacji pokryje koszty testu w kierunku COVID-19

Pod pewnymi warunkami zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych może stać się źródłem sfinansowania zarówno kosztów dojazdu na test na obecność wirusa SARS-CoV-2, jak i kosztów jego wykonania.

Mamy status zakładu pracy chronionej. Pracownica złożyła prośbę o zwrot kosztów za przejazd prywatnym transportem na wymaz COVID. Czy jest zasadny zwrot kosztów takiej faktury i jaki byłby to rodzaj wydatku? Czy można zaliczyć ten wydatek jako pomoc indywidualną zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 11 lit. ł rozporządzenia, tj. przewóz osoby niepełnosprawnej na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne? – pyta czytelniczka.

Przywołany przepis rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 1023 ze zm.) stanowi, że środki funduszu przeznacza się na przewóz osoby niepełnosprawnej na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Są to zabiegi niezbędne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej. W rozporządzeniu nie ma ponadto punktu, do którego można by było przypisać taki zwrot poniesionych kosztów.

