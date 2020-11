Koronawirus: zakażenia COVID-19 między pracownikami - co grozi pracodawcy

Zgodnie z art. 207 § 2 kodeksu pracy każdy pracodawca odpowiada za ochronę zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przepis ten nakłada na przedsiębiorców obowiązek należytej staranności. Oznacza to, że nie ponoszą odpowiedzialności za zakażenie się przez zatrudnionego SARS-CoV-2 w godzinach pracy, jeżeli podjęli odpowiednie działania w kierunku zminimalizowania ryzyka. Chodzi tu o wynikające z przepisów antycovidowych obowiązki organizowania pracy z zachowaniem odpowiednich odstępów i zapewnienie pracownikom płynu do dezynfekcji. Ważne jest też odpowiednie reagowanie w razie wykrycia przypadku zakażenia pracownika koronawirusem, szybka izolacja takiej osoby, aby zminimalizować ryzyko przeniesienia się choroby na inne osoby.

– Pracodawca, który ma wiarygodną informację o objawach pracownika mogących świadczyć o Covid-19, ale ją zignoruje, naraża się na odpowiedzialność wykroczeniową z art. 283 § 1 kodeksu wykroczeń, tj. karę grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Odpowiedzialność ponosi osoba fizyczna będąca pracodawcą lub działająca w jego imieniu. Może to więc być zarówno członek zarządu, jak i przełożony niesprawujący formalnej funkcji w organach danej spółki – mówi Wiktor Rustecki, prawnik w kancelarii MDDP Olkiewicz i Wspólnicy. – Ignorowanie przez kadrę zarządzającą objawów Covid-19 u pracownika może również wypełnić znamiona przestępstwa z art. 220 § 1 i 2 kodeksu karnego. § 1 tego przepisu mówi, że kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Zgodnie z § 2, jeżeli sprawca działa nieumyślnie, może podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.