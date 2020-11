Ochrona danych przy pracy zdalnej wymaga specjalnych procedur

Wiele firm wciąż nie opracowało odpowiednich procedur i nie przeszkoliło pracowników z ochrony danych osobowych w trakcie pracy zdalnej. Nie zabezpieczyło też wykorzystywanego do tej pracy sprzętu.

Wprowadzenie pracy zdalnej na dużą skalę ze względu na COVID-19 od samego początku rodziło wiele wątpliwości i pytań wśród pracodawców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami to na nich – jako administratorach danych – spoczywa nie tylko obowiązek ochrony danych osobowych, ale także przygotowania pracowników do ich odpowiedniego zabezpieczenia.

To zagadnienie jest istotne w szczególności w odniesieniu do osób, które świadczą pracę poza biurem. W związku z tym podkreślano niezbędność zaznajomienia pracowników świadczących pracę w formie zdalnej z zasadami ochrony danych osobowych, dostosowanymi do tej formy.

Druzgocące wyniki

Jak wynika z badania „Ochrona danych osobowych w trakcie pracy zdalnej" przeprowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów i serwis ChronPESEL.pl wiele firm nie opracowało odpowiednich procedur i nie przeprowadziło szkoleń pracowników. W konsekwencji ponad połowa prac...

