Test na Covid-19 dobrowolny czy obowiązkowy, jeśli szef zażąda?

Jednymi z głównych obowiązków ciążących na pracodawcy są zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W tym celu powinien on korzystać z osiągnięć nauki i techniki. Zgodnie z art. 207 § 2 kodeksu pracy pracodawca musi w szczególności reagować na potrzeby pracowników w zakresie BHP oraz dostosowywać podejmowane środki do zmieniających się warunków wykonywania pracy. Jednocześnie ciąży na nim obowiązek stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą.

Realizacja wskazanych obowiązków jest szczególnie istotna w dobie szerzącej się pandemii związanej z wirusem SARS-COV-2. Nie dziwi zatem proaktywne podejście niektórych pracodawców, którzy dostosowują środki podejmowane w celu ulepszenia poziomu ochrony zdrowia i życia swoich pracowników do aktualnych potrzeb i chcą korzystać z dostępnych testów w kierunku COVID-19. Mają one zapewnić pracownikom poczucie bezpieczeństwa oraz umożliwić sprawną i jak najszybszą reakcję pracodawcy w przypadku wystąpienia w firmie COVID-19.

Jak zostało wcześniej wskazane, wynik testu w kierunku COVID-19 jest informacją o stanie zdrowia, należącą do szczególnej kategorii danych osobowych. Oznacza to, że pracownik nie jest zobowiązany do poinformowania pracodawcy o wyniku testu – niezależnie od tego, czy jest on negatywny, czy pozytywny.