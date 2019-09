Czy funkcje służby BHP można powierzyć zewnętrznemu podmiotowi?

Istnieje przy tym możliwość zmiany liczebności służby bhp poprzez nakaz Państwowej Inspekcji Pracy. Jak wynika z art. 237 11 § 4 k.p.: „Właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp, albo zwiększenie liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi". Tym samym pracodawcy powinni racjonalnie podejść do zagadnienia liczebności służby bhp czy też wymiaru etatu w zależności od potrzeb, specyfiki pracy pracowników spółki oraz zagrożeń w zakresie bhp.

Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawcy zatrudniający powyżej 100 pracowników, co do zasady mają bezwzględny obowiązek utworzenia służby bhp w ramach wewnętrznych zasobów – pracowników spółki (powierzenie tej funkcji obecnemu pracownikowi lub zatrudnienie nowego pracownika). Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 października 2006 r. (I OSK 263/06). Wynika z niego, że pracodawca zatrudniający co najmniej 100 pracowników ma obowiązek tworzenia służby bhp na podstawie art. 23711 § 1 zd. 1 k.p. i nie może powierzyć wykonywania zadań tej służby ani pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, ani specjalistom spoza zakładu pracy.