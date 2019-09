Delegowanie pracowników bez nadmiernych formalności - stanowisko ministerstwa pracy

To powinno się jednak zmienić. Jak wskazuje resort pracy w swoich wyjaśnieniach, to nie legalne zamieszkanie, ale legalne przebywanie i praca w Polsce są tym kryterium, którym powinien kierować się ZUS przy rozpatrywaniu wniosku o wydanie cudzoziemcowi A1. Oparł się przy tym na wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 24 stycznia 2019 r. w sprawie C-477/17 (p-ko D. Baladin). Trybunał podkreślił w nim, że „obywatele państw trzecich, tacy jak ci, których dotyczy sprawa w postępowaniu głównym, przebywający i wykonujący tymczasowo pracę w różnych państwach członkowskich na rzecz pracodawcy mającego siedzibę w danym państwie członkowskim, mogą powoływać się na przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia nr 883/2004 zasady koordynacji w celu określenia ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego, któremu podlegają, ze względu na to, że przebywają oni i pracują legalnie na terytorium państw członkowskich".

Katarzyna Gospodarowicz, radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając (SDZLEGAL SCHINDHELM)

Takie stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest bardzo pocieszające. Od jakiegoś już czasu wiele firm miało problemy z poświadczaniem certyfikatów A1. Wiele oddziałów ZUS – w zależności od województwa, w którym były położone – miało swoją listę dokumentów wymaganych przy staraniu się o ten dokument. W praktyce powodowało to, że w niektórych miastach w Polsce otrzymanie zaświadczenia było znacznie utrudnione, a w innych w zasadzie odbywało się bez żadnego problemu. Wśród pracodawców zauważyliśmy również „migrację za A1", co polegało na zakładaniu firm w miastach, gdzie ZUS był przyjaźnie nastawiony do wydawania dokumentu. Kres temu miał położyć wydany w połowie 2018 r. oficjalny poradnik ZUS „Jak otrzymać zaświadczenie A1". Wprost wynikało z niego, że cudzoziemcy, którzy mają zostać delegowani do innego Państwa UE, przed uzyskaniem A1 muszą przedłożyć polski certyfikat rezydencji podatkowej. Niewątpliwie ZUS w swoich wytycznych wykraczał poza to, co było niezbędne do wykazania legalności pracy i pobytu na terenie Polski.