PFRON: informację o uldze INF-U można przesłać mailem

Takiej odpowiedzi udzielił Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pytanie Organizacji OBPON. Fundusz wskazał, że pozwalają na to obecnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego, które przewidują dokumentową formę czynności prawnej. Taką formę spełnia również wiadomość elektroniczna (mailowa) zakończona wpisem imienia i nazwiska składającego lub danymi pozwalającymi ustalić jego tożsamość. Sporządzając dokumentową formę informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON (INF-U) należy w związku z tym wyraźnie i dokładnie wypełnić pozycje dotyczące danych ewidencyjnych i adresu sprzedającego oraz pozycję 51 – imię i nazwisko osoby upoważnionej, a także pozycję 52 – podpis.

Stosunki pomiędzy sprzedającym a nabywcą mają charakter cywilnoprawny. Z tego względu w zakresie formy przekazywania informacji INF-U pomiędzy kontrahentami należy sięgnąć do przepisów Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 772 k.c. – do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Forma dokumentowa to nowa, uproszczona postać formy pisemnej, która pojawia się obok formy pisemnej. Z dochowaniem formy dokumentowej będziemy więc mieć do czynienia nie tylko w przypadku dokumentu w postaci tekstowej z podpisem powielanym mechanicznie (np. faksymile, kopia faksowa, zeskanowana), w postaci audialnej lub audiowizualnej, lecz także wiadomości elektronicznej (mailowej) zakończonej wpisem imienia i nazwiska składającego lub danymi pozwalającymi ustalić jego tożsamość. Za warunek bezwzględny przepis ten uznaje możliwość indywidualizacji składającego oświadczenie.