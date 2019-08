Ewidencja czasu pracy: nadgodziny i dyżury jak na tacy

Ewidencja ta ma szczegółowo odzwierciedlać rozdysponowanie czasu przepracowanego w danym okresie. Zwykle jest to miesiąc, chociaż bywają ewidencje prowadzone na dłuższe okresy. Przepisy dają pracodawcy w tym aspekcie wolną rękę. Ustawodawca nadal nie zdecydował się także stworzyć wzoru ewidencji. To oznacza, że dopóki ewidencja zawiera wymagane informacje, ich uszeregowanie leży w swobodnej gestii pracodawcy.

W stosunku do tych grup nie ewidencjonuje się godzin pracy. Zwalnia to pracodawcę z rejestrowania zarówno konkretnych godzin pracy takich osób, jak i samej ich liczby. Jednak w pozostałym zakresie ewidencję należy prowadzić jednolicie dla wszystkich zatrudnionych.

Wprowadzone uszczegółowienie zakresu ewidencji czasu pracy zdaje się być podyktowane podstawowym założeniem, jakie leży u podstaw prowadzenia ewidencji. Jak wprost wskazują przepisy k.p., pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Dane gromadzone w ewidencji umożliwiają m.in. obliczenie dodatku za nadgodziny, dodatku za pracę w porze nocnej, ale także zabezpieczają przed naruszaniem limitów minimalnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego, co ma istotne znaczenie chociażby w kontekście pracowniczych dyżurów „pod telefonem". Z powyższych względów ewidencję nie tylko trzeba, ale też warto na bieżąco aktualizować. Prowadzona rzetelnie stanowi odpowiednią podstawę do szeregu rozliczeń pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Warto przy tym pamiętać, że pracodawca ma obowiązek udostępnić ewidencję czasu pracy na każde żądanie pracownika. Nieprowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym ewidencji, stanowi natomiast wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.