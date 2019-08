Pozorne umowy cywilne wymuszą powołanie komisji bhp w zakładzie pracy

W skład takiej komisji wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy (w tym pracownicy służby bhp i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami) oraz przedstawiciele pracowników, jak również społeczny inspektor pracy. Przedstawicieli pracowników do komisji bhp wybierają zakładowe organizacje związkowe. Gdy w firmie nie działają związki zawodowe o statusie organizacji zakładowych, przedstawicielstwo pracownicze wybierają sami pracownicy w trybie przyjętym w zakładzie pracy.

Jeżeli firma zatrudnia 250 pracowników, a dalszy wzrost zatrudnienia odbywa się w oparciu o umowy cywilnoprawne, nie ma konieczności tworzenia komisji bhp. Praca na podstawie kontraktów cywilnych to zjawisko powszechne, a elastyczne formy zatrudnienia konkurują z umowami o pracę. Jednak część podmiotów pozyskuje pracobiorców zatrudniając ich na podstawie umów zlecenia czy umów o dzieło, mimo że faktycznie osoby te wykonują pracę w warunkach typowych dla stosunku pracy – w miejscu i czasie wyznaczonym przez zatrudniającego, pod jego pełnym kierownictwem. W praktyce może wówczas powstać problem co do oceny realizacji obowiązku powołania komisji bhp.