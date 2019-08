Umowa o dzieło a ubezpieczenia

W sprawie nie można było ustalić w sposób jednoznaczny, efektu umowy o dzieło. Nie było jednego kontraktu dotyczącego wykonania dzieła przez kilkuosobowy zespół. Niektórzy z zatrudnionych mieli umowy o pracę, a inni – o dzieło. Wykonując zadania, kierowano się potrzebami pracodawcy. Zatrudnianie osób do pewnych, niesprecyzowanych dokładnie w zawartej umowie, etapów prowadzonej działalności na podstawie umowy o dzieło, było sprzeczne z naturą stosunku. Prace miały charakter świadczenia usług w sposób długotrwały. Jeżeli kontrakty, w których świadczenia zainteresowanego, polegały na wykonywaniu na rzecz skarżącego określonych czynności, należy do nich stosować odpowiednio przepisy o zleceniu. Ustalenie, że przedmiotem umowy jest świadczenie usług, prowadzi do zakwalifikowania umowy jako tytułu podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Komentowany wyrok należy uznać za słuszny. SN doszedł do rozsądnego wniosku, że istotą umowy o dzieło jest powstanie w sensie materialnym, niezależnie od jego fizycznej czy stricte intelektualnej postaci, określonego i jednoznacznego rezultatu. Kwestią sporną w przedstawionym stanie faktycznym było to, czy osoba wykonująca czynności mieszczące się w ramach zawartej przez nią umowy zatytułowanej jako „umowa o dzieło", lecz odpowiadającej umowie zlecenia, podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Z punktu widzenia praktyki oraz obrotu gospodarczego kluczowe zdaje się być stanowisko SN wyrażone na temat różnic między umową o dzieło, a umową zlecenia.

Zgoła inaczej kształtuje się sytuacja strony umowy zlecenia. Otóż, jak wynika z art. 734 §1 k.c., przez kontrakt tego rodzaju przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej na rzecz dającego zlecenie. Dzięki przepisowi art. 750 k.c., przepisy o umowie zlecenia znajdują również zastosowanie do innych umów o świadczenie usług.

Porównanie obydwu przepisów prowadzi do wniosku, że w odróżnieniu od umowy o dzieło, umowa zlecenia oraz o świadczenie usług są umowami starannego działania. Na takim stanowisku stanął Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 11 kwietnia 2018 roku (sygn. akt III AUa 106/18). Co więcej, w wydanym orzeczeniu sąd doszedł do przekonania, że wykonanie dzieła oznacza zatem określony proces pracy lub twórczości o możliwym do wskazania momencie początkowym i końcowym, którego celem jest doprowadzenie do efektu ustalonego przez strony w momencie zawierania umowy.