Pracodawca sprawdzi, kto się zaszczepił

Z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator, wynika jednak, że aż 80 proc. pracodawców uważa, że powinni mieć dostęp do informacji, ilu pracowników w ich firmie zostało zaszczepionych przeciw Covid-19. Chcą też wiedzieć, którzy konkretnie są na to gotowi.

– Wciąż obowiązuje przepis nakazujący zachować półtorametrowy dystans między pracownikami tam, gdzie to tylko możliwe. Zapewne tam, gdzie bliższe kontakty są nieuniknione, pracodawcy będą chętniej korzystać z osób zaszczepionych. Niezaszczepieni będą mogli być kierowani do pracy na innych stanowiskach czy w innej formule wykonywać zadania – mówi Robert Lisicki. I dodaje: – Nie wiemy, jaki kształt przyjmą przepisy i czy np. pracodawca będzie mógł nie dopuścić osoby niezaszczepionej do pracy. A to wiąże się z prawem do wynagrodzenia. Może się bowiem okazać, że niezaszczepiony dostanie po kieszeni, gdy zostanie przesunięty na inne, gorzej opłacane stanowisko.