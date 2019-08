Integracja pracowników pomoże zbudować zgrany zespół

W wielu branżach nadal trudno jest pozyskać i zatrzymać kompetentnego pracownika. Coraz więcej osób aplikujących do danej firmy zwraca uwagę nie tylko na wynagrodzenie i benefity pracownicze, ale także na relacje pracodawcy z podwładnymi oraz na działania z obszaru tzw. team buildingu.

Oczekiwania względem pracodawców stale rosną, a pozytywna atmosfera w pracy to element, na który zwraca uwagę coraz więcej osób poszukujących pracy. Odpowiednie podejście do obowiązków służbowych i ludzi pozwala pracodawcom na tworzenie zgranych zespołów i kreowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Wakacje to w wielu branżach tzw. sezon ogórkowy, co oznacza mniej obowiązków służbowych i zdecydowanie więcej wolnego czasu. Warto wykorzystać ten okres na integrację zespołu.

Zazwyczaj takie imprezy kojarzą się z kilkudniowym wyjazdem organizowanym przez firmy dla odpoczynku i lepszego poznania się pracowników, w nieco mniej formalnym niż biuro otoczeniu. Jednak coraz częściej przybierają one formę spontanicznego wypadu „na miasto" w celu oderwania się od obowiązków służbowych.

Gdy termometry wskazują ponad 25 stopni, praca w biurze może okazać się trudniejsza niż zazwyczaj. Większość pracowników myśli wtedy o oderwaniu się od biurka i spędzeniu czasu na zewnątrz. Warto wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Do zorganizowania wakacyjnej imprezy firmowej kluczowym elementem jest wybór odpowiedniego miejsca, w którym pracownicy będą czuli się swobodnie. Ważna jest także aktywność, która zaangażuje większość pracowników. Spotkania i imprezy integracyjne bez wątpienia mogą przyczynić się do poprawy atmosfery w firmie, dlatego warto zadbać o ten obszar i regularnie je organizować.

Organizatorzy wyjść firmowych prześcigają się w kreatywnych pomysłach, które często okazują się niedopasowane do oczekiwań zespołu. Dobrze jest zapytać pracowników, jak chcieliby spędzić ten czas lub skorzystać ze sprawdzonych pomysłów. Dużym zainteresowaniem cieszą się aktywności, które wymagają współpracy i działania w grupie, a przy tym zapewniają niezapomniane przeżycia, tj. escape roomy i pokoje zagadek. Niezmiennie od kilku lat popularne są wszelkiego rodzaju turnieje, np. bowlingowe lub gra w bilard. Rozgrywki wzbudzają w pracownikach chęć rywalizacji, budują relacje między różnymi działami, są także dobrą okazją do zaobserwowania zachowań zespołu w innym niż biuro otoczeniu.

Rola regularnych badań satysfakcji

Przyjazna atmosfera w pracy, tuż obok wynagrodzenia, jest czynnikiem decydującym o atrakcyjności pracodawcy (Employer Brand Research 2019, Raport krajowy, Randstad). Należy jednak pamiętać, że imprezy i wyjścia integracyjne, które przyczyniają się do jej budowania, nie są gwarantem stuprocentowego zadowolenia z pracy. Satysfakcja i zaangażowanie w obowiązki służbowe pracowników, a także ich pozytywny stosunek do pracodawcy, to efekt złożonych procesów zachodzących wewnątrz organizacji. W trosce o wysokie morale zatrudnionych, działy HR powinny regularnie przeprowadzać badania zadowolenia i zaangażowania. Cykliczne analizy dają pracodawcom możliwość poznania szczerej i wiarygodnej opinii pracowników. Dostarczają bardzo użytecznej wiedzy, na podstawie której specjaliści mogą wyeliminować czynnik powodujący niezadowolenie z pracy. Odpowiadanie na potrzeby zatrudnionych niesie za sobą ogromne korzyści, nie tylko personalne, lecz także finansowe.