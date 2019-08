PPK: bez wpływu na koszty płacy

Wpłaty na pracowniczy plan kapitałowy są dla pracodawcy obowiązkowe. Mimo to nie może ich wliczać do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych.

Konieczność pomijania wpłat na pracowniczy plan kapitałowy (PPK) potwierdziło Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w piśmie z 5 lipca 2019 r. (BON-I.52312.123.2019.AK) w odpowiedzi na pytanie zadane przez OBPON – patrz ramka. Tym samym po rozpoczęciu wpłat na pracowniczy program emerytalny poz. 52 na INF-D-P należy wypełniać bez zmian. Poniżej dalsza część artykułu

Nie więcej niż Dofinansowanie, o jakie może się ubiegać firma zatrudniająca pracownika z niepełnosprawnością, to co do zasady konkretna kwota, nie wyższa jednak niż określony procent ponoszonych za niego kosztów płacy (odpowiednio 75 lub 90 proc.). Wysokość ponoszonych przez pracodawcę kosztów płacy – czyli m.in. to, co można do nich wliczyć – ma więc zasadnicze znaczenie.

Nowe obciążenie W swojej odpowiedzi BON wskazuje, że brak możliwości włączenia wpłat, jakie firma ponosi z tytułu członkostwa zatrudnionych osób w PPK, podyktowana jest tym, że nie spełniają one warunku z art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji oraz art. 2 pkt 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (DzUrz UE L 187 z 26 czerwca 2014, str. 1). W obu przypadkach za koszty płacy uznaje się wyłącznie obowiązkowe składki naliczane od wynagrodzenia brutto. Zdaniem BON, takiego warunku nie spełniają wpłaty na PPK, bo... nie są obowiązkowe.

Wątpliwe uzasadnienie Trudno się z tym zgodzić. Jeśli bowiem pracodawca ma obowiązek utworzyć PPK, to ma też obowiązek dokonywać wpłat na ten program za jego uczestników. To uczestnikom przysługuje dowolność, jeśli chodzi o przystąpienie do PPK, a nie pracodawcy.

Nietrafiony jest również argument, że wpłaty na PPK są w istocie kwotami, które uczestnik oszczędza na starość. Nic to bowiem nie zmienia, jeśli chodzi o fakt, że to dodatkowy obowiązkowy koszt, jakim zostali obciążeni pracodawcy.

Na marginesie warto wspomnieć o oczywistej pomyłce. Resort wskazuje, że wpłaty na PPK zwiększają podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Nie jest to prawdą. Choć stanowią przychód pracownika będący podstawą opodatkowania, to są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Edyta Sieradzka Wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych W odpowiedzi udzielonej przez Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych z 5 lipca 2019 r. jednoznacznie wynika, iż tak samo jak w przypadku składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK) nie mogą być doliczane do kosztów płacy wykazywanych w poz. 52 na informacji INF-D-P przez pracodawców osób niepełnosprawnych, starających się o miesięczne dofinansowanie z PFRON. Jak tłumaczy BON, to stanowisko wynika z obecnego brzmienia definicji kosztów płacy zawartej w art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji, które nie zmieniło się od 2011 r., i stanowi, że przez koszty płacy w dalszym ciągu rozumie się wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W związku z powyższym nasza Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do Biura i PFRON o zmianę definicji kosztów płacy. Z ostatniej odpowiedzi wynika, że BON przygotowuje projekt zmiany ustawy o rehabilitacji, w tym definicji kosztów płacy. Obecnie czeka on na procedowanie.

Odpowiedź Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych z 5 lipca 2019 r. (BON-I.52312.123.2019.AK) w sprawie niewłączania wpłat na PPK do kosztów płacy

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, odpowiadając na e-mail z 25 czerwca 2019 r. informuje, że ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1172 ze zm.) w art. 2 pkt 4a wskazuje, że przez koszty płacy rozumie się wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Definicja ta ma charakter wyczerpujący i wymaga ścisłej wykładni, ponieważ wdraża rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (DzU UE L z 2014 r. Nr 187, str. 1 z późn. zm.) w zakresie ustanawiającym limit intensywności dofinansowania stanowiącego pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 TFUE i udzielaną w ramach notyfikowanego Komisji programu pomocowego nr SA.40525(2015/X). (...) stosownie do art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (DzU z 2018 r., poz. 2215) pracowniczy plan kapitałowy (PPK) jest zinstytucjonalizowanym instrumentem finansowym tworzonym w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie, z tym że środki te stanowią własność pracownika. Jednocześnie, zgodnie z art. 23 ust. 2 tej ustawy uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej.

Należy wskazać, że charakter PPK oraz zakres praw uczestnika PPK do środków zgromadzonych w tym funduszu, jednoznacznie przesądzają o tym, że PPK są sposobem oszczędzania lub inwestowania środków, a nie ubezpieczeniem, tj. przekazywaniem innemu podmiotowi na własność środków, z których zainteresowany będzie mógł skorzystać w razie wystąpienia zdarzenia przyszłego niepewnego (ryzyka). Ponadto mimo że składka na PPK powiększa odprowadzone składki na ubezpieczenia emerytalne, cel przeznaczenia środków wyłącza możliwość uznania ich za składki dotyczące emerytury. Wreszcie, biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia z PPK oraz przewidzianą wprost w art. 23 ust. 1 wspomnianej ustawy dobrowolność uczestnictwa w PPK – składki na PPK nie mają charakteru obowiązkowego.