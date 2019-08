Warunki pracy: zlecenioriorca z BHP

Podstawa prawna świadczenia pracy pozostaje tu bez znaczenia – w obu przypadkach pracodawca / zleceniodawca ma takie same obowiązki w tym zakresie przedmiotowym. Odpowiedzialność za niezachowanie bezpiecznych warunków pracy poniesie brygadzista jako osoba kierująca pracownikami.

Obowiązki pracodawcy...

W art. 207 kodeksu pracy ustawodawca postanowił m.in., że co do zasady to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres jego odpowiedzialności nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza firmy, o których mowa w art. 23711 § 2 k.p. Dalej w tym artykule wskazano, że pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności musi: