Kandydat na strażaka może okazać się za stary - wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Kryterium nie ma charakteru dyskryminującego, gdy nie chodzi o przesłankę dyskryminacji, ale o cechę z nią związaną, stanowiącą istotny wymóg zawodowy. W przypadku wieku może więc chodzić o związaną z nim sprawność fizyczną.

W młodości, jak wiadomo, co drugi chłopiec chce być strażakiem. Lub dwóch na trzech. W byciu strażakiem jest z jednej strony wyzwanie i ryzyko jednoznacznie określone co do znaczenia i skutku. Ale jest także poczucie i spełnienie misji polegającej na ratowaniu ważnych doczesnych wartości, niesieniu pomocy bliźnim.

Niektórym ta potrzeba zostaje na całe życie. Dylematem będącym przedmiotem sprawy, w której wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, była kwestia, do jakiego wieku chłopcy mogą spełniać te marzenia.

Spóźniona kandydatura

Colin Wolf, rocznik 1976, zgłosił się do pracy w straży pożarnej w 2007 roku, czyli mając lat 31. Piękny wiek dla strażaka. Niemniej jego kandydatura nie została uwzględniona, gdyż niemiecki ustawodawca wyznaczył jako górną granicę wieku lat 30.

Colin wystąpił do sądu miejskiego we Frankfurcie nad Menem o odszkodowanie. Pozew...

