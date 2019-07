Dokumentacja pracownicza: jakie dokumenty dotyczące czasu pracy tworzyć i gromadzić

Na brak kompatybilności między przepisami kodeksu pracy a rozporządzeniem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (DzU poz. 2369) zwracano uwagę już wielokrotnie. Problem jednak narasta m.in. za sprawą organów kontrolnych. Bywa, że oceniają one prawidłowość i kompletność takiej dokumentacji z punktu widzenia przepisów rozporządzenia, abstrahując od regulacji kodeksowych. W największym zakresie dotyczy to dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy.

W pierwszym przypadku należy zadać pytanie, o jakie dokumenty związane ze stosowaniem zadaniowego czasu pracy chodzi? Art. 140 k.p. nie przewiduje szczególnego sposobu dokumentowania stosowania tego systemu, ograniczając się do postawienia wymogu ustalenia czasochłonności ustalonych zadań „w porozumieniu z pracownikiem". Nie narzuca przy tym żadnej określonej formy ani trybu porozumiewania się z pracownikiem, dając w ten sposób możliwość wyboru. W szczególności nie wymaga dla takich czynności formy pisemnej, tak jak ma to miejsce w wielu innych przypadkach, gdzie kodeks pracy wyraźnie przewiduje wymóg pisemności, a więc dokumentowania określonych zdarzeń (np. przy wniosku pracownika o odbiór czasu wolnego za nadgodziny – art. 1512 § 1 k.p.).

Podobne uwagi można odnieść do wymaganej rozporządzeniem dokumentacji uzgodnienia terminu odbioru dnia wolnego w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym zgodnie z rozkładem w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, jak również do dokumentów „związanych z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego". Często słyszę pytania, o jakie dokumenty chodzi.

Art. 2981 pkt 1 k.p. upoważnia ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji do określenia m.in. zakresu, sposobu i warunków prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Nie obejmuje upoważnienia do nakładania na pracodawców dodatkowych obowiązków, które w szczególności skutkowałyby rozszerzeniem konieczności stosowania formy pisemnej w stosunku do czynności, które nie muszą być utrwalane na piśmie.