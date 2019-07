Czy funkcjonariusz więziennictwa może romansować z byłą więźniarką - wyrok Sądu Okręgowego

Media społecznościowe mogą nie tylko pomóc nawiązać bliskie relacje, ale także zaszkodzić w karierze zawodowej. Przekonał się on tym funkcjonariusz więziennictwa, do którego na jednym z portali internetowych odezwała się była więźniarka. Wkrótce wymienili się numerami telefonów i wdali w romans. Kiedy jedna z dyskotek zamieściła na swoim profilu ich wspólne zdjęcie, ktoś życzliwy doniósł zwierzchnikom mężczyzny. Fotografia stała się podstawą do postępowania dyscyplinarnego, a w rezultacie – wydalenia ze służby. Funkcjonariusz odwołał się jednak do sądu. Ten zaś przywrócił go do służby.

