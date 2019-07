Czy przyszłe zdarzenie może być powodem zwolnienia pracownika?

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest uznawana za najbardziej stabilną formę zatrudnienia. Jeżeli bowiem nie występują szczególne okoliczności uzasadniające jej rozwiązanie w trybie natychmiastowym, to można to zrobić wyłącznie na podstawie porozumienia stron lub za wypowiedzeniem. Przy czym, o ile pracownik składając wypowiedzenie nie musi się tłumaczyć, to pracodawca już tak. Może je złożyć wyłącznie wtedy, gdy wskaże konkretny i rzeczywisty powód, który uzasadnia rozwiązanie umowy. Problem w tym, że przepisy nie wskazują, jak oceniać, czy dana przyczyna faktycznie jest na tyle doniosła, że stanowi wystarczającą podstawę do wypowiedzenia bezterminowej umowy.

Poniżej dalsza część artykułu