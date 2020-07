Koronawirus: co warto wiedzieć o urlopach w dobie pandemii

Wiele osób musiało przejść na część etatu, do tego musiały się zgodzić na niższe wynagrodzenie. Ale to nie koniec „strat". Konsekwencją jest mniejsza liczba dni urlopu wypoczynkowego, a także niższe wynagrodzenie urlopowe oraz mniejszy ekwiwalent za urlop w razie rozwiązania umowy. Dodatkowo specustawa ogranicza możliwość decydowania przez pracowników o odłożeniu terminu urlopu na później – pozwala pracodawcy przymusowo wysłać podwładnego na zaległe wakacje w wymiarze do 30 dni.

