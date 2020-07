Koronawirus: pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop - czy pracownik może odmówić

Wymuszanie na pracownikach, aby wykorzystali urlop w terminie, który pasuje pracodawcy, nie należy do rzadkości. Tymczasem szef nie ma takich uprawnień. Choć ostatecznie to on decyduje, czy pracownik skorzysta z wypoczynku, to decyzję co do terminu wakacji strony powinny ze sobą uzgodnić.