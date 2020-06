Koronawirus: nowe przepisy, nowe wątpliwości

Najciekawszym rozwiązaniem jest możliwość uzyskania dotacji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych bez obejmowania pracowników przestojem lub obniżania im wymiaru czasu pracy. Myślę, że jest wielu przedsiębiorców, którzy w okresie „odmrażania" gospodarki potrzebują wszystkich rąk do pracy, ciągle jednak wymagają wsparcia, aby wrócić do warunków sprzed okresu pandemii. To dość proste narzędzie, które pozwoli uzyskać dotację na pracowników nieobjętych dotychczas żadnymi innymi formami wsparcia. Znacznie bardziej skomplikowane i kłopotliwe może się okazać drugie narzędzie, czyli możliwość objęcia pracowników przestojem lub obniżoną normą czasu pracy bez konieczności uzyskania dofinansowania z FGŚP.

Dotacja do pensji bez jej obniżania

Obniżka pensji możliwa nawet na pół roku