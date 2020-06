Zlecanie nadgodzin nie jest sprzeczne z tarczą antykryzysową

Nie. Przepisy tarczy antykryzysowej nie wprowadzają żadnych ograniczeń w możliwości zlecania pracy w nadgodzinach. Jeśli więc rzeczywiście istnieje realna potrzeba, pracodawca objęty dofinansowaniem może polecać pracę nadliczbową. Nie ma ryzyka, że utraci przez to państwowe dopłaty do wynagrodzeń.

(Nad)interpretacja urzędów

Ustawa antycovidowa nie modyfikuje zasad określonych w kodeksie pracy m.in. w zakresie możliwości powierzania pracy w nadgodzinach. Zastosowanie mają ogólne zasady. Tymczasem niektóre urzędy pracy, interpretując nowe przepisy, wprost wskazują, że praca ponad wymiar budzi wątpliwości co do zasadności redukcji etatu na podstawie porozumienia z pracownikami. Może to bowiem sugerować, że pracodawca sztucznie obniżył wymiar – tylko po to, by zdobyć państwowe dofinansowanie.