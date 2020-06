Koronawirus: bez rozpraw online w sądach pracy

Rozprawy zdalne miały stać się regułą. Jednak w sprawach pracowniczych albo odbywają się tradycyjne rozprawy w nowym reżimie sanitarnym, albo świadkowie są wzywani do składania zeznań na piśmie.

Od 16 maja 2020 r. obowiązują przepisy, których celem jest umożliwienie sądom działania w warunkach pandemii. Ustawodawca uczynił regułą przeprowadzanie rozpraw w trybie zdalnym, tj. przy użyciu sprzętu umożliwiającego przeprowadzenie ich na odległość, z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Taką zasadę wprowadzono na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz na rok po odwołaniu ostatniego z nich. Przyjęto, że uczestnicy postępowania nie muszą przebywać w budynku sądu. Mogą połączyć się z sądem przez internet, tak samo jak sędziowie i ławnicy. W przypadku członków składu sędziowskiego udział w rozprawie on-line jest jednak możliwy pod warunkiem, że tak zdecyduje prezes sądu, uzasadniając to szczególnymi okolicznościami, oraz że nie dotyczy to posiedzeń, na których ma dojść do zamknięcia rozprawy. Skorzystanie z wideokonferencji wykluczono natomiast w stosunku do przewodniczącego i referenta sprawy. Poniżej dalsza część artykułu

Obecnie przeprowadzenie tradycyjnej rozprawy jest możliwe, jeżeli nie wywoła to nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w niej uczestniczących.

Sądowa rzeczywistość Po lockdownie, na mocy nowych przepisów, przynajmniej formalnie uzasadnione było zatem oczekiwanie otrzymania zawiadomienia o rozprawie on-line. Oprócz kwestii proceduralnych – związanych np. ze sprawdzaniem tożsamości wezwanych osób, składaniem na zdalnej rozprawie dowodów z dokumentów czy krzyżowym przesłuchiwaniem świadków, a także bezpieczeństwem przesyłanych danych – wśród pełnomocników pojawiły się także bardziej prozaiczne pytania o konieczność występowania przed sądem on-line w todze czy stosowania innych reguł etykiety sądowej (np. wstawania w momencie zwracania się do sądu).

W sprawach z zakresu prawa pracy te wątpliwości okazały się jednak co najmniej przedwczesne. Zamiast organizacji zdalnych rozpraw, sądy zaczęły korzystać z rozwiązań, które dotychczas nie cieszyły się popularnością (np. zeznania świadków na piśmie) albo organizować klasyczne rozprawy w nowym reżimie sanitarnym, obejmującym konieczność noszenia na sali rozpraw maseczek, odkażanie i wietrzenie sal rozpraw czy obowiązkowe kilkunastominutowe przerwy między kolejnymi rozprawami.

Nowy standard: pisemność Sądy, które nie zdecydowały się na organizację rozpraw w budynku sądu, zaczęły

powszechnie korzystać z pisemnego „przesłuchiwania" świadków. Taką możliwość daje art. 2711 kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzony nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 7 listopada 2019 r. Zgodnie z tym przepisem, jeśli sąd tak postanowi, to świadek składa zeznania na piśmie w terminie wyznaczonym przez sąd. W takim przypadku przyrzeczenie składa się przez podpisanie jego tekstu.

Jeżeli świadek nie złoży zeznań (wraz z przyrzeczeniem) w wyznaczonym przez sąd terminie, podlega sankcjom jak za nieusprawiedliwione niestawiennictwo (art. 274 § 1 k.p.c.) oraz za nieuzasadnioną odmowę zeznań lub przyrzeczenia (art. 276 k.p.c.).

Innymi słowy, świadkowi umożliwiono przygotowanie zeznań poza rozprawą i poza kontrolą sądu.

Specyfika spraw z prawa pracy Zeznania świadków są jednym z najczęściej stosowanych dowodów w postępowaniu przed sądem pracy. Wynika to ze specyfiki spraw pracowniczych, w tym ich problematyki (sprawy z odwołania od wypowiedzenia, o wynagrodzenie w godzinach nadliczbowych czy mobbing) i założenia o potrzebie odformalizowania tych postępowań. Gdy sprawę przed sądem inicjuje pracownik, nie obowiązują bowiem ograniczenia dowodowe dotyczące dopuszczalności dowodów ze świadków i z przesłuchania stron (art. 4777 k.p.c., art. 473 k.p.c.). Sprowadza się to do tego, że w sprawach z zakresu prawa pracy dopuszczalne są przesłuchania na okoliczności, które powinny zostać odzwierciedlone w dokumentach.

Oznacza to, że w postępowaniach z zakresu prawa pracy dowód z zeznań świadków jest dopuszczalny co do wszystkich faktów spornych lub niemożliwych do udowodnienia za pomocą dowodu z dokumentu, a nawet ponad osnową dokumentu i przeciwko niej.

Piotr Lewandowski, radca prawny, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski sp.k. Z kodeksu postępowania cywilnego nie wynika, czy złożenie zeznań na piśmie wyklucza możliwość późniejszego wezwania świadka na rozprawę i przesłuchania go. W uzasadnieniu projektu nowelizacji kodeksu wskazano, że „wypracowanie szczegółowych zasad stosowania tej instytucji [...] należy pozostawić praktyce, a w konsekwencji – już po kilku latach – wykształcą się w praktyce wymogi uznania tak złożonych zeznań za wartościowy dowód" (uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, s. 59). Zagwarantowanie możliwości takiego przesłuchania, zwłaszcza stronie, która o przeprowadzenie dowodu z danego świadka nie wnioskowała, może być natomiast konieczne choćby po to, żeby miała ona możliwość – zadając mu dodatkowe pytania – sprawdzić (podważyć) wiarygodność jego zeznań. Skonfrontowanie zeznań świadka na rozprawie czy też ustne formułowanie pytań i oczekiwanie spontanicznej odpowiedzi, ma kluczowe znaczenie dla oceny wartości dowodowej zeznań. Sąd ma bowiem możliwość obserwacji świadka, czyli tego, w jaki sposób zeznaje, i wyciągnięcia na tym tle wniosków co do jego wiarygodności. Pisemne zeznania aktualizują natomiast m.in. ryzyko uzgadniania treści zeznań między świadkami czy odtwarzania zdarzeń z dokumentów, a nie z pamięci świadka.