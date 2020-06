Koronawirus: łatwiej o pracownika z zagranicy na sezon

Już pierwsza z tzw. tarcz antykryzysowych wprowadziła ułatwienia dla obywateli państw trzecich, przedłużając ich legalny pobyt i pracę w naszym kraju. Gdyby okres ważności np. karty pobytu albo zezwolenia na pracę miał zakończyć się w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, to automatycznie zostanie przedłużony do 30. dnia po odwołaniu ostatniego z tych stanów.

Kolejna nowelizacja przepisów, tzw. tarcza 3.0, doprecyzowała możliwości zatrudniania cudzoziemców m.in. do prac sezonowych. Korzystający z pracy obywateli państw trzecich w określonych sektorach gospodarki nie muszą uzyskiwać dla nich zezwoleń pod pewnymi warunkami.

Zgodnie z art. 15z7 tarczy 3.0 zezwolenie na pracę nie jest wymagane w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 oraz do 30-go dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, jeżeli:

- oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji, w którym przynajmniej jeden dzień okresu pracy przypada po 13 marca 2020 r.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom sezonowym oraz pracodawcom przebywającym na terenie gospodarstwa, Główny Inspektorat Sanitarny opublikował rekomendacje co do organizacji pracy przez producentów rolnych. Zgodnie z rekomendacjami w wersji aktualnej na 15 czerwca br., w okresie obowiązywania stanu epidemii zalecane jest stosowanie procedur:

Cudzoziemców przybywających do Polski w celu wykonywania pracy w gospodarstwach rolnych po przekroczeniu granicy obowiązuje 14-dniowa kwarantanna, którą mogą odbyć na terenie gospodarstwa, świadcząc jednocześnie pracę (za wyjątkiem cudzoziemców z Unii Europejskiej/EFTA/EOG, posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE). Transport z granicy do miejsca pracy nie powinien zająć dłużej niż 24 godziny i może odbywać się zarówno środkami komunikacji zbiorowej (np. autobus), jak też transportem zapewnianym przez rolnika. Po dotarciu do miejsca docelowego pracodawca ma obowiązek zgłosić właściwej jednostce sanepidu listę osób zatrudnionych w gospodarstwie, które będą odbywać w nim jednocześnie kwarantannę.