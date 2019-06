RODO - rekrutacja: dane kandydatów do pracy łagodniej traktowane - UODO pracuje nad nowym poradnikiem

Urząd Ochrony Danych Osobowych pracuje nad nowym poradnikiem w sprawie gromadzenia i przechowywania informacji o kandydatach do pracy.

Aktualny poradnik dla pracodawców dotyczący ochrony danych osobowych w miejscu pracy wywołał spore zamieszanie ze względu na bezkompromisowe podejście do danych osobowych kandydatów. Przewiduje on obowiązek niezwłocznego niszczenia CV zebranych w procesie rekrutacji po podpisaniu umowy o pracę z nowo zatrudnionym pracownikiem. Dłuższe przetrzymywanie danych osobowych kandydatów do pracy, którzy nie dostali oferty zatrudnienia jest zdaniem UODO możliwe wyłącznie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych sytuacjach.

To bardzo rygorystyczna interpretacja przepisów. Wielu pracodawców przetrzymywało wcześniej dane osobowe kontrkandydatów osoby, która dostała ofertę zatrudnienia, jako zabezpieczenie i dowód w ewentualnym procesie o odszkodowanie za dyskryminację w czasie rekrutacji. Dane kontaktowe do innych kandydatów były także cenne dla pracodawców w razie zakończenia niepowodzeniem okresu próbnego przez osobę, która wygrała konkurs na dane stanowisko. Nie musieli wtedy na nowo rozpoczynać procesu.

W odpowiedzi na te wątpliwości Ministerstwo Cyfryzacji wydało 23 stycznia 2019 r. objaśnienia prawne, z których wynika, że pracodawcy mają uzasadniony interes prawny w przetrzymywaniu danych kandydatów po zakończeniu procesu rekrutacji, a jest nim ochrona przed roszczeniami tych kandydatów. Wychodzi więc na to, że pracodawca mógłby trzymać dane osobowe kandydatów do pracy nawet przez trzy lata, bo wtedy właśnie upływa okres przedawnienia roszczeń w prawie pracy. Nawet gdyby pracodawcy bardzo chcieli, nie ma żadnej gwarancji, że kontrolerzy UODO będą stosować te objaśnienia.

– W związku ze zmianą kodeksu pracy w zakresie gromadzenia i przetrzymywania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy przygotowujemy w urzędzie nowy poradnik w tym zakresie – mówi Piotr Drobek, dyrektor zespołu analiz i strategii w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. – Przypomnę raz jeszcze, że to wyłącznie UODO ma prawo do wydawania wiążących wyjaśnień do przepisów o ochronie danych osobowych.

Poradnik ma być gotowy w ciągu najbliższych kilku tygodni. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że prezes urzędu złagodzi swoje podejście do przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy. Prawnicy specjalizujący się w ochronie danych osobowych mają jednak nadzieję, że stanowisko UODO ulegnie zmianie i oczekują także wyjaśnienia kolejnych wątpliwości jakie powstały na podstawie nowych przepisów.

– Bardzo dobrze, że powstanie nowy poradnik bo może przy okazji urząd zmieni swoje podejście do przetwarzania danych kandydatów do pracy przez potencjalnych pracodawców – komentuje dr Paweł Litwiński, adwokat w kancelarii Barta Litwiński. – Przy okazji może urząd wyjaśni, w jakiej formie mają być wystawiane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, czy w formie pisemnej zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, czy w formie dokumentowej, która bardziej odpowiada filozofii nowych unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.