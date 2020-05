Pomiar temperatury ciała pracowników: ostatnie zdanie należy do inspekcji sanitarnej

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wątpliwości w zakresie możliwości dokonywania pomiaru temperatury ciała pracowników w zakładach pracy rozwiewa stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w sprawie koronawirusa z 12 marca 2020 r. Jest to jednak stanowisko ogólne, odnoszące się do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, a nie tylko kwestii możliwości dokonywania pomiaru temperatur ciała. Zgodnie z nim kwestie związane z przetwarzaniem danych dotyczących zdrowia na skutek działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 są regulowane w przepisach szczególnych, w tym przede wszystkim w tzw. specustawie, a przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań związanych z walką z koronawirusem.

Jak widać, to stanowisko nie rozwiewa żadnych wątpliwości. Ostatecznie organem, do którego powinni się zwracać pracodawcy zainteresowani szczegółami realizacji działań związanych z walką z koronawirusem – w tym dokonywaniem pomiaru temperatury ciała pracowników w zakładzie pracy za pomocą kamer termowizyjnych – jest GIS.

W ocenie Prezesa UODO przepisy o ochronie danych osobowych nie sprzeciwiają się przetwarzaniu danych pracowników i gości w zakresie np. mierzenia temperatury czy wdrażania kwestionariusza z objawami chorobowymi. RODO w art. 9 ust. 2 lit. i wskazuje, że szczególne kategorie danych (dotyczące zdrowia) można przetwarzać, gdy jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa. Przepis ten koresponduje zatem z regulacjami krajowymi z dziedziny walki z pandemią COVID-19. Zgodnie z art. 17 specustawy, GIS posiada uprawnienia, aby oddziaływać na inne podmioty oraz na zmiany w obowiązujących przepisach, a także wskazywać na przyjmowanie właściwych rozwiązań. W tym zakresie Prezes UODO potwierdził swoje stanowisko w sprawie koronawirusa z 12 marca 2020 r.

Zdaniem Prezesa UODO specustawa daje szereg możliwości realizowania zadań przez GIS, który ustala ogólne kierunki działania organów służb sanitarnych. Na podstawie nowych przepisów posiada on również uprawnienia do wprowadzania dodatkowych rozwiązań – mając na uwadze konieczność uregulowania pewnych kwestii oraz podjęcia niezbędnych działań związanych ze zwalczaniem epidemii.

W tej sytuacji wszelkie działania, jakie będzie podejmował inspektor sanitarny, oraz podmioty, na które będzie on oddziaływał, będą wynikały z przepisów prawa regulujących jego działania oraz z ww. decyzji, wytycznych i zaleceń – czyli uprawnień wynikających ze specustawy. Środki te będą stanowiły podstawę prawną tych działań, w tym podstawę do przetwarzania danych osobowych dotyczących stanu zdrowia.

Zgoda nie wystarczy

Prezes UODO odniósł się negatywnie do wyrażanej przez niektórych specjalistów koncepcji oparcia się na art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgody pracownika na przeprowadzenie tych badań. Stwierdził, że w kwestii dotyczącej podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w miejscu pracy, podstawą legalizującą przetwarzanie danych dotyczących zdrowia w sektorze zatrudnienia, a zatem w relacji pracodawca-pracownik oraz w relacji z podmiotem publicznym, nie może być art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. Wynika to wprost z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które wskazuje, że zgoda nie powinna stanowić ważnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych w szczególnej sytuacji, w której istnieje wyraźny brak równowagi między osobą, której dane dotyczą, a administratorem; w szczególności, gdy administrator jest organem publicznym i dlatego jest mało prawdopodobne, by w tej konkretnej sytuacji zgodę wyrażono dobrowolnie we wszystkich przypadkach.