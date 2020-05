Kamera termowizyjna do pomiaru temperatury pracowników - czy to legalne

Kamery termowizyjne pomagają w wykrywaniu koronawirusa w wielu miejscach publicznych. Dzięki zaawansowanej technologii pozwalają sprawdzić okolice czoła oraz oczodołów człowieka i zmierzyć temperaturę. Najczulsze urządzenia z technologią podczerwieni wykrywają różnice temperatury ciała już od 0,08 st. C. Wbudowana funkcja alarmu pozwala automatycznie określić, czy przechodząca przed obiektywem osoba wymaga dokładniejszych badań medycznych.

W porównaniu z tradycyjnymi metodami pomiaru temperatury ciała (termometr), ta technologia znacznie skraca czas pomiaru, pozwala na dokładniejszy pomiar i – co jest obecnie szczególnie istotne – zmniejsza ryzyko zakażenia przez osoby dokonujące pomiaru. Urządzenia te pozwalają zmierzyć temperaturę już z odległości 3-5 metrów.

Na firmowym gruncie

Mogłoby się wydawać, że kamery termowizyjne to świetne urządzenie, które pracodawcy mogą stosować w zakładach pracy jako działanie o charakterze profilaktycznym, pozwalające zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i gościom zakładu, będące jednocześnie działaniem zmierzającym do zapobieżenia rozprzestrzenienia się koronawirusa. Jest to zwłaszcza istotne w dużych firmach, przy liniach produkcyjnych. Przed wprowadzeniem tego typu rozwiązań należy jednak przeanalizować kwestię ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami prawa pracy i RODO.