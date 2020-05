Dofinansowanie na pracowników z tarczy antykryzysowej - skutki zwolnienia

W celu złagodzenia negatywnych konsekwencji gospodarczych epidemii COVID-19 przedsiębiorcy mają do dyspozycji szereg środków nakierowanych na wsparcie biznesu i ochronę miejsc pracy. Jednym z takich mechanizmów jest dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacane przez starostów, o które mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Dofinansowanie przysługuje przedsiębiorcom, którzy w związku z epidemią COVID-19 odnotowali spadek obrotów gospodarczych rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujące dni kalendarzowe – gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego).

Przedsiębiorca korzystający z tego wsparcia ma obowiązek utrzymać w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie przez okres pobierania tego dofinansowania. Jeżeli nie dotrzyma tego warunku, to – jak wynika ze wzoru umowy zawieranej ze starostą – będzie musiał zwrócić dopłatę bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania pracownika w zatrudnieniu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Ten zapis budzi w praktyce wiele wątpliwości interpretacyjnych.

Wydaje się, że celem ustawy było, aby pracodawca, który pobiera dofinansowanie, a zwalnia pracowników z przyczyn ich niedotyczących, zwrócił wsparcie, które pobrał na zwalnianą osobę. Taki mechanizm działa w przypadku dofinansowań do wynagrodzeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, co jasno wynika z umowy.

Przepis ten bywa również interpretowany w inny sposób – ponieważ celem ustawy jest utrzymanie miejsc pracy, pracodawca ma utrzymać stan zatrudnienia. Jeżeli więc w okresie dofinansowania dojdzie do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem objętym dofinansowaniem (niezależnie od przyczyny), to na jego miejsce należy zatrudnić inną osobę. Ta interpretacja jest być może zgodna z celem ustawy, jednak nie wynika wprost z przepisów. Przy takiej interpretacji nie jest jednak jasne, czy w okresie pobierania dofinansowania można np. zmienić pracownikowi wymiar czasu pracy. Nie wiadomo bowiem, czy przez pojęcie stan zatrudnienia rozumieć po prostu liczbę pracowników, czy liczbę pracowników w przeliczeniu na pełny etat.

Ponadto koniecznością zwrotu dofinansowania nie powinno skutkować rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy pracownika. To nie pracodawca nie wykazuje wówczas woli utrzymania zatrudnienia, ale pracownik realizuje swoje prawo do rozwiązania umowy o pracę. Również rozwiązanie umowy z przyczyn dotyczących pracownika – szczególnie z uwagi na naruszenie obowiązków pracowniczych – nie powinno skutkować koniecznością zwrotu otrzymanego wsparcia. W przeciwnym wypadku nielojalne osoby zyskałyby niczym nieuzasadnione (a wręcz niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych pracowników) gwarancje zatrudnienia.

Niestety przedstawionego problemu nie rozwiązują, jak na razie, kolejne nowelizacje tzw. tarczy antykryzysowej. Co prawda w jednej z wersji nowelizacji przesłanych do konsultacji społecznych pojawia się przepis, zgodnie z którym przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować powiatowy urząd pracy o każdej zmianie danych mających wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania (taki obowiązek wynika zresztą już teraz z umowy, jaką przedsiębiorca zawiera ze starostą). W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość dofinansowania powiatowy urząd pracy ustala wysokość następnej transzy z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez przedsiębiorcę. Wdrożenie tego rozwiązania spowoduje, że urząd pracy nie wypłaci kolejnych transzy dofinansowania na konkretnego pracownika, gdy umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu. Jest to oczywiście krok w dobrym kierunku, bo pracodawcy nie będą musieli zwracać dofinansowania, które mogłoby być nienależne z uwagi na niedotrzymania wymogu utrzymania zatrudnienia. Jednak nie rozwiązuje to problemu już pobranej części wsparcia, gdy po jego wypłacie, w kolejnych miesiącach objętych dofinansowaniem, umowa o pracę zostanie rozwiązana. W takim przypadku nadal będą istniały wątpliwości, czy dofinansowanie trzeba zwrócić i w jakiej części.