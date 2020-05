Zwolnienia grupowe: zasady doboru pracowników do zwolnienia

W regulaminie zwolnień grupowych lub porozumieniu zawieranym z organizacjami związkowymi, strony lub pracodawca samodzielnie (w przypadku sporządzania regulaminu zwolnień), przyjmują ustalone kryteria doboru pracowników do zwolnienia. Ich stosowanie jest obowiązkowe, gdy następuje likwidacja jednego lub kilku spośród większej liczby takich samych stanowisk pracy.

Chociaż sąd pracy nie może krępować pracodawcy w prowadzeniu polityki kadrowej i narzucać mu własnego zestawu takich kryteriów, to nie mogą być ono dowolne. Przede wszystkim muszą spełniać warunki obiektywności i sprawiedliwości (por. wyroki SN: z 19 grudnia 1997 r., I PKN 442/97; z 30 września 2014 r., I PK 33/14). Ponadto pracodawca powinien uwzględnić zakaz dyskryminacji pracowników, którzy mają być równo traktowani w zakresie rozwiązania stosunku pracy (art. 113, 183a k.p.).

We wskazanych granicach pracodawca ma prawo doboru pracowników, którzy zapewnią właściwą realizację zadań zakładu pracy. W wyroku z 3 czerwca 2014 r. (III PK 126/13) SN wskazał, że najważniejszymi kryteriami doboru do zwolnienia powinny być przede wszystkim:

- przydatność pracownika do pracy na danym stanowisku,

- szczególne umiejętności i predyspozycje do wykonywania pracy określonego rodzaju,

- stosunek do obowiązków pracowniczych,

Nie ma wskazanej liczby kryteriów, które pracodawca powinien zastosować, dobierając pracowników do zwolnienia. Jeżeli pracodawca zdecyduje się na większą liczbę kryteriów, można przypuszczać, że da mu to większą szansę na wyselekcjonowanie osób posiadających pożądane cechy, a jednocześnie, że kryteria będą jednakowe dla wszystkich podlegających ocenie.

Niektóre kryteria, zdaniem Sądu Najwyższego, nie powinny jednak występować samodzielnie. Do takich należy np. staż pracy. W wyroku z 16 września 1997 r. (I PKN 259/97) SN uznał, że zakładowy staż pracy nie może być jedynym kryterium typowania pracowników do rozwiązania z nimi stosunku pracy w ramach tzw. zwolnień grupowych.

... lub wysokie zarobki

Podobnie – zgodnie z wyrokiem SN z 15 grudnia 2004 r. (I PK 97/04) – wysokość otrzymywanego wynagrodzenia nie stanowi wystarczającego kryterium doboru pracowników do zwolnienia, jeżeli pomija się przy tym poziom kwalifikacji zawodowych, staż pracy oraz stosunek do obowiązków pracowniczych i to nawet w sytuacji, gdy wypowiedzenie jest spowodowane koniecznością ograniczenia zatrudnienia ze względów ekonomicznych.