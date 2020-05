Koronawirus: po obniżeniu etatu pracownik nie traci na urlopie

Wiele firm decyduje się skorzystać z finansowania pensji podwładnych w systemie 20-40-40. Na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, którym na mocy specjalnego porozumienia obniżono wymiar etatu i proporcjonalnie wynagrodzenie. Wsparcie przysługuje maksymalnie za trzy miesiące (Rada Ministrów może przedłużyć ten okres). Wymiar etatu można obniżyć maksymalnie o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu. Tarcza antykryzysowa upoważnia więc pracodawcę do obniżenia etatu i pensji podwładnym zatrudnionym na cały etat do 0,8 etatu na trzy miesiące.

