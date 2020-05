Tarcza antykryzysowa: Jakie porozumienie, takie wsparcie

Art. 15 g ust. 11 i 12 w/w ustawy stanowi jedynie, że warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Porozumienie zawiera pracodawca oraz organizacje związkowe reprezentatywne, zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja, albo przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy – gdy w firmie nie ma związków zawodowych. W razie trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu Covid-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, to porozumienie pracodawca może zawrzeć z przedstawicielami pracowników wybranymi uprzednio do innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie pięciu dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Dopuszczalne jest złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jest ono równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Wywołuje zatem takie same skutki, jak złożenie oświadczenia na piśmie, pod warunkiem użycia tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego. Taki mail powinien być poprzedzony wideokonferencją z pracownikiem lub co najmniej rozmową telefoniczną, podczas której pracodawca oświadczy pracownikowi swoją decyzję i wyjaśni jej przyczyny.

Pracodawca ma prawo zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu, nawet bez jego zgody, ale dotyczy to urlopu zaległego. Potwierdza to m.in. orzeczenie Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2005 r. (I PK 124/05). Zgodnie z art. 168 k.p. urlopu zaległego należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Zatem pracodawca nie musi uzgadniać z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu zaległego. Urlop staje się zaległy z pierwszym dniem roku następującego po roku, w którym urlop pracownikowi przysługiwał.