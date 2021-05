Pandemia koronawirusa nie wymusza tolerowania nadużywania zwolnień lekarskich

W czasie epidemii koronawirusa pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich. Rozwiązanie umowy o pracę z tego powodu jest możliwe, ale pracodawca musi pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

Okres pandemii sprzyja nagminnemu korzystaniu przez pracowników z długotrwałych zwolnień lekarskich. Dotąd miały one miejsce najczęściej po rozwiązaniu umowy o pracę, co miało na celu zapewnienie środków utrzymania pracownikowi i członkom jego rodziny. Jednak obecnie obserwuje się także znaczny wzrost liczby i długości zwolnień lekarskich w trakcie zatrudnienia. Często są to zwolnienia od lekarza psychiatry. Oczywiście niewykluczone jest, że sytuacja społeczna związana z pandemią negatywnie wpływa na stan psychiczny pracowników. Niemniej jednak ilość i długość, a także rodzaj aktualnych absencji, uzasadnia podejrzenie, że pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich.

Negatywne skutki

Dla pracodawców z oczywistych względów nadużywanie zwolnień lekarskich jest zjawiskiem na wskroś negatywnym. Przede wszystkim godzi to w istotę i cel stosunku pracy, którym niewątpliwie...

