Orzeczenie lekarskie niekoniecznie z medycyny pracy

Nowe przepisy dotyczą sytuacji, kiedy lekarz uprawniony do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego jest niedostępny. Ponadto zgodnie ze znowelizowaną 31 marca ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, lekarz inny niż lekarz medycyny pracy może nie tylko przeprowadzić badanie, ale również wydać stosowne orzeczenie lekarskie. Będzie ono ważne 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

MRPiPS podkreśla, że przeprowadzenie badania wstępnego lub kontrolnego i wydanie orzeczenia może też nastąpić zdalnie. Wynika to z art. 2 ust. 4 ustawy o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych, w tym badać stan zdrowia i wydawać orzeczenia lekarskie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Przypomnijmy - pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, o czym mówi artykuł 229 Kodeksu pracy. Do obowiązkowych badań należą m.in.: