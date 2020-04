Koronawirus: wypadek przy pracy zdalnej

W obecnym czasie – stanu zagrożenia epidemicznego – praca zdalna, popularnie nazywana home office, stała się dla wielu pracowników codzienną formą pracy. Praca zdalna polega na wykonywaniu poleceń pracodawcy z domu lub innego miejsca poza stałym miejscem jej wykonywania, czyli np. poza biurem. Niestety nie została ona do tej pory uregulowana w Kodeksie pracy, ani w żadnych innych przepisach.

Specustawa [ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.)] przyznała pracodawcom prawo do polecenia swoim pracownikom wykonywania pracy zdalnej na czas trwania pandemii.

A co jeśli pracownik ulegnie wypadkowi w trakcie pracy zdalnej?

Przepisy nie określają, że wypadek przy pracy musi mieć miejsce w zakładzie pracy, co oznacza, że może się on wydarzyć także poza nim. Jednakże, musi mieć związek z wykonywaną pracą. Dlatego też wypadek w trakcie pracy zdalnej, np. w domu pracownika także będzie wypadkiem przy pracy, jeżeli czynność, która go spowodowała, była związana z wykonywaną przez pracownika pracą.