Koronawirus: ile firm korzysta z przestoju i skróceniu czasu pracy

Z danych zgromadzonych przez Główny Inspektorat Pracy wynika, że do 17 kwietnia inspektorzy otrzymali 7796 porozumień zawartych w trybie art. 15g tarczy antykryzysowej.

– Mnogość porozumień przekazywanych do okręgowych inspektoratów pracy świadczy o tym, że rozwiązania z tarczy antykryzysowej mogą ułatwić pracodawcom przetrwanie i uniknięcie zwolnień. Zawierane porozumienia świadczą o dużej odpowiedzialności pracodawców i pracowników, którzy decydują się na konstruktywny dialog i czasowe wprowadzenie nadzwyczajnych rozwiązań ograniczających negatywne skutki pandemii koronawirusa – uważa Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy.

– Z dochodzących do nas informacji wynika, że szereg firm nie podpisało jeszcze porozumień ze względu na wątpliwości dotyczące zasad dofinansowania czy problemy z wykazaniem spadku obrotów – mówi Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan. – Należy zwrócić uwagę, że większość porozumień została zawarta na trzy miesiące, co przekłada się na okres dofinansowania. To oznacza, że porozumienia i wnioski o dofinansowanie będą prawdopodobnie się zmieniały. Nie ma natomiast obecnie przejrzystych reguł modyfikacji zasad dofinansowania, np. możliwości odejścia po pewnym czasie od przestoju bez konieczności zwracania całości środków.