Koronawirus: w czasie pandemii kary dla pracodawców mogą się mnożyć

Pracodawca, który narusza zakazy, nakazy lub ograniczenia związane z poruszaniem się czy aktywnością zawodową, ryzykuje ukaranie nie jedną, ale czasem kilkoma karami.

W ostatnich tygodniach, w związku z pandemią Covid-19, parlament przyjął liczne ustawy mające na celu zwalczanie pandemii oraz upoważniające Radę Ministrów i ministra zdrowia do przyjęcia szczególnych środków ograniczających prawa i swobody obywateli. Poniżej dalsza część artykułu

Gąszcz regulacji Pierwszym takim aktem prawnym była ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa o Covid-19). Ustawa ta zmieniła m.in. przepisy ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (dalej: ustawa o chorobach zakaźnych). Dalsze zmiany w ustawie o chorobach zakaźnych wprowadził pakiet dwóch ustaw uchwalonych przez Sejm 31 marca 2020 r. – ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (dalej: ustawa o Covid-19 II) oraz ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa zmieniająca).

Podstawą ograniczenia swobody obywateli oraz szeregu nakazów i zakazów skierowanych do osób fizycznych i jednostek organizacyjnych (w tym pracodawców) są aktualnie przede wszystkim przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej: rozporządzenie z 10 kwietnia). Za nieprzestrzeganie określonych w nim zasad możliwe jest nałożenie kar na podstawie:

? art. 48a ustawy o chorobach zakaźnych,

? kodeksu karnego,

? kodeksu wykroczeń,

? kodeksu pracy.

Jakie naruszenie, taka sankcja Dodany do ustawy o chorobach zakaźnych art. 48a stanowi podstawę do nałożenia kary pieniężnej w wysokości nawet 30 000 zł na tego, kto nie stosuje się do nakazów, zakazów lub ograniczeń ustanowionych w rozporządzeniu z 10 kwietnia. Kary orzekane na podstawie tego przepisu nie mają charakteru mandatów czy kar za przestępstwo albo wykroczenie. Naruszenie przepisów rozporządzenia z 10 kwietnia stanowi więc w pierwszej kolejności delikt administracyjny.

Kara pieniężna orzekana na podstawie art. 48a ustawy o chorobach zakaźnych jest karą administracyjną, podobną w swoim charakterze np. do kary legalizacyjnej za samowolę budowlaną. Jest nakładana w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej (w większości przypadków) przez powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego. Decyzja, na piśmie, jest dostarczana ukaranemu (przez Policję lub służby sanitarne) i jest natychmiast wykonalna. Oznacza to, że nawet jeśli ukarany odwoła się od decyzji o nałożeniu kary, i tak musi ją uiścić w terminie 7 dni.

Karę administracyjną różni od kary za wykroczenie czy przestępstwo jeszcze jeden istotny element. Karę administracyjną można nałożyć na jednostkę organizacyjną (np. spółkę), jeśli to właśnie taka jednostka jest adresatem danego zakazu, nakazu lub ograniczenia.

W niektórych przypadkach naruszenie określonych w rozporządzeniu z 10 kwietnia zakazów, nakazów i ograniczeń może stanowić wykroczenie. Mogą one być popełnione w związku z wystąpieniem stanu pandemii i wydanymi w tej sprawie przepisami, które mogą się znajdować w kodeksie wykroczeń, kodeksie pracy czy innych aktach prawnych. Co istotne, kara za wykroczenie jest zawsze nakładana na osobę fizyczną, a nie na jednostkę organizacyjną (np. spółkę).

Wreszcie, w najpoważniejszych przypadkach, jeśli zachowanie danej osoby stanowi zagrożenie dla innych, przeciwko osobie naruszającej zasady określone w rozporządzeniu z 10 kwietnia może być wszczęte postępowanie karne. Dotyczy to zwłaszcza osób, które wiedzą, że są zakażone wirusem Covid-19 i nie stosując się do zasad kwarantanny, narażają inne osoby na zakażenie tym wirusem.

Kara administracyjna... Zgodnie z art. 46-46b ustawy o chorobach zakaźnych, w czasie epidemii można ustanowić w drodze rozporządzenia m.in. ograniczenia w zakresie sposobu przemieszczania się, ograniczenia funkcjonowania instytucji i zakładów pracy, zakaz organizowania zgromadzeń i widowisk, obowiązek wykonania zabiegów sanitarnych czy obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych. W wykonaniu tego ustawowego upoważnienia wydane zostało rozporządzenie z 31 marca. Struktura rozporządzenia z 31 marca odwołuje się wprost do systematyki art. 46-46b ustawy o chorobach zakaźnych.

Karze od 5000 do 30 000 zł podlega ten, kto narusza ograniczenia w zakresie sposobu przemieszczania się (w tym ograniczenie celów, w jakich można wychodzić z domu lub odległości, w jakiej mogą się znajdować od siebie dwie osoby). Karę w tej samej wysokości można nałożyć na osoby, które nie stosują się do zakazu przebywania w określonych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach. Zgodnie z rozporządzeniem z 31 marca ten ostatni zakaz obejmuje parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne i jordanowskie i plaże.

Poważne wątpliwości budzi w tym kontekście możliwość nałożenia kary za wstęp do lasu. Zakaz ten nie został bowiem wprowadzony rozporządzeniem z 31 marca, a zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Zgodnie jednak ze stanowiskiem Policji i rządu, rozporządzenie z 31 marca wymienia tylko przykładowo objęte zakazem wstępu pokryte roślinnością tereny zieleni. Lasy tak czy inaczej mieszczą się w tej kategorii.

Karę w wysokości od 10 000 do 30 000 zł można nałożyć na tego, kto narusza zakazy o ograniczeniach dotyczących funkcjonowania niektórych instytucji i zakładów pracy, zakaz organizowania widowisk lub obowiązek wykonania zabiegów sanitarnych. Te zakazy i ograniczenia konkretyzują przepisy rozdziału 4 rozporządzenia z 31 marca. Polegają one m.in. na:

? zakazie prowadzenia niektórych rodzajów działalności: restauracji, barów, jadłodajni, stołówek i innych podobnych lokali; organizacji, promocji i zarządzania imprezami; organizowania wydarzeń kulturalnych; organizowania wydarzeń sportowych; projekcje filmów; prowadzenie kasyn (z wyjątkiem kasyn internetowych), zakładów fryzjerskich i kosmetycznych (w tym tatuażu i piercingu); sportowej (w tym siłownie, baseny, kluby sportowe itp.).,

? zakazie świadczenia usług hotelarskich w okresie do 11 kwietnia, z wyjątkiem zapewnienia zakwaterowania osobom objętym kwarantanną lub izolacją, wykonującym zawód medyczny lub osobom podróżującym służbowo,

? zakazie handlu detalicznego sklepów i marketów budowlanych w soboty i niedziele,

? zakazie handlu w lokalach

o powierzchni przekraczającej 2000 m2, chyba że przeważająca działalność takiego obiektu handlowego polega na sprzedaży artykułów pierwszej potrzeby (w tym żywności, środków czystości i środków medycznych),

? obowiązku właścicieli lub najemców lokali handlowych zapewnienia klientom płynów dezynfekujących lub rękawiczek jednorazowych,

? obowiązku dezynfekowania stanowiska usługowego lub stanowiska kasowego po wizycie każdego klienta,

? obowiązku zapewnienia każdemu zatrudnionemu, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia (stosunek pracy lub umowa cywilnoprawna), rękawiczek jednorazowych lub płynu do dezynfekcji rąk,

? obowiązku zapewnienia, by odległość między stanowiskami pracy wynosiła co najmniej 1,5 m (przez stanowisko pracy należy rozumieć przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę); pracodawca nie musi spełnić tego wymogu, jeśli jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej pracy (np. na budowie, w trakcie wyładunku towarów), a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii Covid-19 (a więc w szczególności rękawiczki jednorazowe lub płyn do dezynfekcji rąk).

... albo za wykroczenie Obowiązki nałożone na przedsiębiorców i pracodawców są, naszym zdaniem, elementem zapewnienia w zakładzie pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w okresie epidemii. Dlatego stoimy na stanowisku, że niezależnie od możliwości nałożenia kary administracyjnej, możliwe jest ukaranie pracodawcy albo osoby działającej w jego imieniu grzywną za wykroczenie naruszenia zasad bhp (art. 283 § 1 kodeksu pracy). Kara za to wykroczenie może wynieść od 1000 do 30 000 zł. Organy Państwowej Inspekcji Pracy lub Policji mogą także w tych wypadkach nakładać na winne osoby mandaty, przy czym Policja – w wysokości nieprzekraczającej 500 zł, a PIP – do 2000 zł.

Zgadzamy się przy tym, że nie powinno się na tę sama osobę nakładać kary administracyjnej, która ma charakter represyjny, oraz kary za wykroczenie. Uważamy jednak, że kary administracyjne mogą być nakładane na jednostki organizacyjne. Dotyczy to zwłaszcza nakazów, zakazów i ograniczeń skierowanych do pracodawców. Naszym zdaniem opisane wcześniej kary za niedopełnienie obowiązków określonych w rozporządzeniu z 31 marca adresowanych do pracodawców powinny być nakładane na pracodawców – a więc jednostki organizacyjne zatrudniające pracowników, a nie reprezentantów tych jednostek (np. członków zarządu). Odmienne stanowisko prowadziłoby do dalszych komplikacji, np. wątpliwości, czy w przypadku wieloosobowego zarządu karę należy nałożyć na jednego z jego członków, czy wszystkich – a jeśli na wszystkich, to w jakich granicach?

To nie jedyne wykroczenie, które można popełnić w czasie epidemii. Ustawa Covid-19 II dodała do kodeksu wykroczeń art. 65a, który umożliwia ukaranie karą aresztu do 30 dni, ograniczenia wolności albo grzywny od 20 do 5000 zł osobę, która umyślnie nie stosuje się do poleceń funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, uniemożliwiając lub znacznie utrudniając wykonanie przez nich czynności służbowych. Takim zachowaniem może być odmowa wpuszczenia funkcjonariusza do lokalu w celu sprawdzenia, czy osoba poddana kwarantannie nie narusza jej zasad, odmowa udania się do miejsca zamieszkania w sytuacji, gdy dana osoba przebywa poza nim bez związku ze sprawami bieżącymi życia codziennego i innych sytuacjach wyjątkowych itd. Funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej, w przypadku popełnienia wykroczenia z art. 65a kodeksu wykroczeń, mogą na sprawcę nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego – przy czym w takim wypadku grzywna nie może być wyższa niż 500 zł.

Wykroczeniem jest także dopuszczenie do pracy osoby, u której zdiagnozowano zakażenie wirusem Covid-19, nawet jeśli nie dojdzie do zakażenia jakiejkolwiek osoby, a pracodawca podejmie wszelkie środki ostrożności. Za to wykroczenie, określone w art. 110 kodeksu wykroczeń, można nałożyć grzywnę w wysokości od 20 do 5000 zł.

Ewelina Rutkowska prawnik w kancelarii Raczkowski sp.k. Opisane trzy reżimy odpowiedzialności nie eliminują się. Nie można wykluczyć sytuacji, gdy za to samo naruszenie rozporządzenia z 10 kwietnia zostanie nałożona kara pieniężna (np. na spółkę niezapewniającą pracownikom środków ochrony osobistej), kara za wykroczenie (np. na osobę działającą jako pracodawca za naruszenie przepisów bhp lub dopuszczenie do pracy osoby zakażonej) i za przestępstwo (np. za bezpośrednie narażenie na zakażenie innych osób). Możliwe jest zwłaszcza „dublowanie” kary administracyjnej i grzywny za wykroczenie, jeśli miałyby one zostać nałożone na odmienne podmioty (np. spółkę i członka zarządu).

Kara administracyjna… Zgodnie z art. 46-46b ustawy o chorobach zakaźnych, w czasie epidemii można ustanowić w drodze rozporządzenia m.in. ograniczenia w zakresie sposobu przemieszczania się, ograniczenia funkcjonowania instytucji i zakładów pracy, zakaz organizowania zgromadzeń i widowisk, obowiązek wykonania zabiegów sanitarnych czy obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych. W wykonaniu tego ustawowego upoważnienia wydane zostało rozporządzenie z 10 kwietnia. Struktura rozporządzenia z 10 kwietnia odwołuje się wprost do systematyki art. 46-46b ustawy o chorobach zakaźnych. Karze od 5000 do 30 000 zł podlega ten, kto narusza ograniczenia w zakresie sposobu przemieszczania się (w tym ograniczenie celów, w jakich można wychodzić z domu lub odległości, w jakiej mogą się znajdować od siebie dwie osoby). Karę w tej samej wysokości można nałożyć na osoby, które nie stosują się do zakazu przebywania w określonych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach. Zgodnie z rozporządzeniem z 10 kwietnia ten ostatni zakaz obejmuje parki, lasy, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne i jordanowskie i plaże. Karę w wysokości od 10 000 do 30 000 zł można nałożyć na tego, kto narusza zakazy o ograniczeniach dotyczących funkcjonowania niektórych instytucji i zakładów pracy, zakaz organizowania widowisk lub obowiązek wykonania zabiegów sanitarnych. Te zakazy i ograniczenia konkretyzują przepisy rozdziału 4 rozporządzenia z 10 kwietnia. Polegają one m.in. na: zakazie prowadzenia niektórych rodzajów działalności: restauracji, barów, jadłodajni, stołówek i innych podobnych lokali; organizacji, promocji i zarządzania imprezami; organizowania wydarzeń kulturalnych; organizowania wydarzeń sportowych; projekcje filmów; prowadzenie kasyn (z wyjątkiem kasyn internetowych), zakładów fryzjerskich i kosmetycznych (w tym tatuażu i piercingu); sportowej (w tym siłownie, baseny, kluby sportowe itp.),

zakazie świadczenia usług hotelarskich, z wyjątkiem zapewnienia zakwaterowania osobom objętym kwarantanną lub izolacją, wykonującym zawód medyczny lub osobom podróżującym służbowo,

zakazie handlu detalicznego sklepów i marketów budowlanych w soboty i niedziele,

zakazie handlu w lokalach o powierzchni przekraczającej 2000 m[ 2] , chyba że przeważająca działalność takiego obiektu handlowego polega na sprzedaży artykułów pierwszej potrzeby (w tym żywności, środków czystości i środków medycznych),

, chyba że przeważająca działalność takiego obiektu handlowego polega na sprzedaży artykułów pierwszej potrzeby (w tym żywności, środków czystości i środków medycznych), obowiązku właścicieli lub najemców lokali handlowych zapewnienia klientom płynów dezynfekujących lub rękawiczek jednorazowych,

obowiązku dezynfekowania stanowiska usługowego lub stanowiska kasowego po wizycie każdego klienta,

obowiązku zapewnienia każdemu zatrudnionemu, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia (stosunek pracy lub umowa cywilnoprawna), rękawiczek jednorazowych lub płynu do dezynfekcji rąk,

obowiązku zapewnienia, by odległość między stanowiskami pracy wynosiła co najmniej 1,5 m (przez stanowisko pracy należy rozumieć przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę); pracodawca nie musi spełnić tego wymogu, jeśli jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej pracy (np. na budowie, w trakcie wyładunku towarów), a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii Covid-19 (a więc w szczególności rękawiczki jednorazowe lub płyn do dezynfekcji rąk).

… albo za wykroczenie Obowiązki nałożone na przedsiębiorców i pracodawców są, naszym zdaniem, elementem zapewnienia w zakładzie pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w okresie epidemii. Dlatego stoimy na stanowisku, że niezależnie od możliwości nałożenia kary administracyjnej, możliwe jest ukaranie pracodawcy albo osoby działającej w jego imieniu grzywną za wykroczenie naruszenia zasad bhp (art. 283 § 1 kodeksu pracy). Kara za to wykroczenie może wynieść od 1000 do 30 000 zł. Organy Państwowej Inspekcji Pracy lub Policji mogą także w tych wypadkach nakładać na winne osoby mandaty, przy czym Policja – w wysokości nieprzekraczającej 500 zł, a PIP – do 2000 zł. Zgadzamy się przy tym, że nie powinno się na tę sama osobę nakładać kary administracyjnej, która ma charakter represyjny, oraz kary za wykroczenie. Uważamy jednak, że kary administracyjne mogą być nakładane na jednostki organizacyjne. Dotyczy to zwłaszcza nakazów, zakazów i ograniczeń skierowanych do pracodawców. Naszym zdaniem opisane wcześniej kary za niedopełnienie obowiązków określonych w rozporządzeniu z 10 kwietnia adresowanych do pracodawców powinny być nakładane na pracodawców – a więc jednostki organizacyjne zatrudniające pracowników, a nie reprezentantów tych jednostek (np. członków zarządu). Odmienne stanowisko prowadziłoby do dalszych komplikacji, np. wątpliwości, czy w przypadku wieloosobowego zarządu karę należy nałożyć na jednego z jego członków, czy wszystkich – a jeśli na wszystkich, to w jakich granicach? To nie jedyne wykroczenie, które można popełnić w czasie epidemii. Ustawa Covid-19 II dodała do kodeksu wykroczeń art. 65a, który umożliwia ukaranie karą aresztu do 30 dni, ograniczenia wolności albo grzywny od 20 do 5000 zł osobę, która umyślnie nie stosuje się do poleceń funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, uniemożliwiając lub znacznie utrudniając wykonanie przez nich czynności służbowych. Takim zachowaniem może być odmowa wpuszczenia funkcjonariusza do lokalu w celu sprawdzenia, czy osoba poddana kwarantannie nie narusza jej zasad, odmowa udania się do miejsca zamieszkania w sytuacji, gdy dana osoba przebywa poza nim bez związku ze sprawami bieżącymi życia codziennego i innych sytuacjach wyjątkowych itd. Funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej, w przypadku popełnienia wykroczenia z art. 65a kodeksu wykroczeń, mogą na sprawcę nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego – przy czym w takim wypadku grzywna nie może być wyższa niż 500 zł. Wykroczeniem jest także dopuszczenie do pracy osoby, u której zdiagnozowano zakażenie wirusem Covid-19, nawet jeśli nie dojdzie do zakażenia jakiejkolwiek osoby, a pracodawca podejmie wszelkie środki ostrożności. Za to wykroczenie, określone w art. 110 kodeksu wykroczeń, można nałożyć grzywnę w wysokości od 20 do 5000 zł.