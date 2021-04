Koronawirus. Pracodawcy chcą minigabinetów lekarskich do szczepień na COVID-19

Obowiązujące przepisy nie dają takiej możliwości. Dlatego Pracodawcy RP zwrócili się do Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia, i Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Premiera, z postulatem niewielkiej zmiany przepisów, tak by w zakładach pracy mogły funkcjonować minigabinety lekarskie na wzór tych, które od lat funkcjonują w szkołach powszechnych.

Pracodawcy RP w piśmie datowanym na 29 marca zwrócili uwagę rządu na to, że gabinety szkolne działają w strukturze podmiotu wykonującego działalność leczniczą i spełniają wyłącznie wymagania określone w przepisach § 16, § 27, § 30 i § 37 rozporządzenia ministra zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Po takiej zmianie planowane szczepienia pracowników mogłyby być pro- wadzone w dwóch wariantach – w placówkach opieki medycznej wedle uzgodnionych z pracodawcą grafików (podobnie jak w modelu szczepień nauczycieli), a także na terenie danych zakładów pracy.

Ułatwienie dostępu do szczepionek i uproszczenie organizacji procesu ich podawania pracownikom może zaś podnieść poziom wyszczepialności i zwiększyć skuteczność akcji planowanej przez rząd.

– Obszar działalności zaproponowanych gabinetów przyzakładowych to właśnie szczepienia ochronne, i to nie tylko przeciw Covid-19, ale w przyszłości także innych chorób zakaźnych. To również edukacja zdrowotna i pomoc doraźna – zaznaczył Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP.