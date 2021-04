Prawo do bycia offline w dobie pracy zdalnej Praca zdalna AdobeStock

Kamila Kozera

Pracownika wykonującego obowiązki z domu nie wolno zobowiązać do pozostawania w dyspozycji pracodawcy przez cały dzień. Jego prawo do bycia offline wynika poniekąd z kodeksowych norm czasu pracy i prawa do odpoczynku.